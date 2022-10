La migration devient un sujet tendance à la Semaine de la mode de New York

Ce n'est pas tout à fait un parcours des haillons à la richesse, mais No Nation Fashion a parcouru un long chemin depuis ses débuts en Bosnie-Herzégovine en 2021, lorsque l’initiative a été lancée comme moyen pour des personnes dans des centres de transit d'améliorer leurs compétences en couture.

Les personnes impliquées sont passées de la création de masques réutilisables, offrant une protection contre la COVID-19, à la conception de vêtements et d'accessoires uniques.

Les espaces de couture sont devenus des studios de mode et, à la fin de l'année, un défilé de mode No Nation a eu lieu à l'hôtel de ville de Sarajevo, pour marquer la Journée internationale des migrants.

Les bénéficiaires du projet sont des migrants et des membres de la communauté locale et élargie, tels que des marques et créateurs de mode locaux, des artistes, des artisans, le secteur privé, les médias et des bénévoles.

Cette année, l'initiative s'est rendue à l'un des événements de mode les plus prestigieux de l'année, la Fashion Week de New York, pour un événement spécial impliquant No Nation Fashion, l'International Fashion Academy et des étudiants de l'Ohio's Kent State University.

OIM/Rahma Soliman Une création de No Nation Fashion, une initiative soutenue par l'OIM en Bosnie-Herzégovine, présentée à la Semaine de la mode à New York.

Reflet du parcours des migrants

La collection No Nation Fashion est le produit de la collaboration créative de migrants et de l'industrie de la mode bosniaque, sous la direction créative d'Aleksandra Lovrić, une designer nationale de renom.

Les trois tenues présentées lors de l'événement ont été conçues pour refléter le parcours de migrants, depuis le mode de vie nomade le plus ancien ; à la résilience et à la capacité de se reconstruire et de s'adapter ; et l'inclusion, par l'intégration sociale et culturelle à leur destination.

« Nous sommes ravis que la marque No Nation Fashion se soit rendue à New York, une ville célèbre pour l'art, la mode et la diversité culturelle », a déclaré Laura Lungarotti, cheffe de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Bosnie-Herzégovine. « Cela nous rappelle que la migration et l'inclusion de la diversité peuvent produire de la beauté et des opportunités pour tous ».

La mission de No Nation Fashion est de construire une marque et une entreprise sociale qui promeut l'inclusion des migrants dans les communautés d'accueil et participe activement à rendre les sociétés plus résilientes, inclusives et durables.

Après son succès à New York, les initiatives continueront à soutenir les migrants en Bosnie-Herzégovine, avec des individus talentueux de différentes parties du monde partageant leurs connaissances, leurs compétences et leur culture pour créer des œuvres d'art portables.