ENTRETIEN - Transformer l'éducation et éviter une crise mondiale de l'apprentissage

Le vendredi 16 septembre est la Journée de mobilisation, qui sera dirigée et organisée par les jeunes, et qui permettra de faire part des préoccupations des jeunes concernant leur éducation aux décideurs et aux responsables politiques. Elle sera axée sur la mobilisation du public mondial, des jeunes, des enseignants, de la société civile et d'autres acteurs, afin de soutenir la transformation de l'éducation dans le monde entier.

