Variole du singe : flambée des cas dans les Amériques mais lente décrue de l’infection en Europe

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cas signalés dans la Région des Amériques a continué d’augmenter « fortement » au cours de la semaine du 15 au 21 août, « confirmant ainsi les tendances observées depuis plusieurs semaines ». Et avec plus de 15.000 cas, les Etats-Unis sont pour le moment le pays qui compte le plus grand nombre de cas de variole du singe au monde.

Avec plus de 2.600 nouvelles infections, les Etats-Unis ont également connu, la semaine dernière, la plus importante hausse du nombre de cas au monde, selon les données de l’OMS

Les Etats-Unis restent le pays le plus touché

Mais après quatre semaines consécutives d’augmentation, le nombre de cas de variole du singe signalés a globalement diminué de 21% au cours de la même semaine (5.907 cas) par rapport à la semaine précédente (7.477 cas).

« Cette diminution dans le monde pourrait refléter les premiers signes d’une baisse du nombre de cas dans la région européenne, ce qui devrait être confirmé ultérieurement », a détaillé l’OMS dans son dernier rapport épidémiologique.

Du 1er janvier au 22 août 2022, 41.664 cas de variole du singe sont confirmés en laboratoire et 12 décès ont été signalés à l’OMS par 96 pays/territoires dans les six Régions de l’OMS. Depuis la dernière édition de ce rapport publiée le 10 août 2022, 13.859 nouveaux cas (augmentation de 50 %) et un nouveau décès ont été signalés.

Au cours des sept derniers jours, deux pays ont signalé leur premier cas. Il s’agit de l’Iran et de l’Indonésie.

Plus largement, 23 pays ont signalé une hausse du nombre hebdomadaire de cas, la plus forte augmentation ayant été signalée aux États-Unis d’Amérique. De plus, 16 pays n’ont pas signalé de nouvelles infections depuis plus de 21 jours, soit la période d’incubation maximale de la maladie.

Au total plus de 44.000 cas dans le monde dont 13 morts

Au 22 août, les États-Unis (14.049 cas) sont en tête des dix pays qui ont notifié le plus grand nombre de cas cumulés dans le monde. Suivent l’Espagne (6.119), le Brésil (3.450), l’Allemagne (3.295), le Royaume-Uni (3.225), la France (2.889), le Canada (1.168), les Pays-Bas (1.090), le Pérou (937) et le Portugal (810). Ensemble, ces pays représentent pratiquement près de 90% des cas répertoriés dans le monde.

Dans ces conditions, la majorité des cas signalés au cours des 4 dernières semaines ont été notifiés par la Région des Amériques (60,3%) et la Région européenne (38,7%).

Par ailleurs, une petite proportion de cas a été signalée chez les travailleurs de la santé (256 ; 5,2% des cas pour lesquels on dispose d’informations sur la voie de transmission). « Mais la plupart ont été infectés dans la communauté et des enquêtes supplémentaires sont en cours pour déterminer si l’infection restante est due à une exposition professionnelle », a précisé l’OMS, relevant qu’une infection associée aux soins a été confirmée dans trois cas à ce jour.

Au total, 44.464 cas de variole du singe sont recensés dans le monde, dont 5.345 au cours des sept derniers jours. L’OMS fait état de 13 décès au total dont un la semaine dernière, selon un décompte établi dans la matinée du 25 août 2022.