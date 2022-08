Ukraine : « tous les soldats doivent quitter la centrale de Zaporijjia », insiste l’ONU

Le complexe ne doit en aucun cas être utilisé dans le cadre d'une opération militaire, et un accord sur une zone démilitarisée autour de la centrale doit être conclu, a-t-elle ajouté.

La centrale de Zaporijjia est toujours exploitée par son personnel technique ukrainien, mais elle est passée sous le contrôle des forces militaires de la Fédération de Russie depuis début mars.

Début août, une escalade inquiétante des tirs d'artillerie autour de la centrale avait été rapportée ; le Secrétaire général de l’ONU António Guterres avait alors appelé toutes les parties concernées à « faire preuve de bon sens et de raison », ainsi qu'à s'abstenir d'entreprendre toute action pouvant mettre en danger l'intégrité physique, la sûreté ou la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

Le 15 août, le chef de l'ONU avait abordé la question de la sécurité de la centrale lors d'un appel avec le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu ; le 18 août, lors de sa visite à Lviv, il avait discuté de la situation avec le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a rappelé Mme DiCarlo.

Une situation « hautement volatile et fragile »

Appelant de nouveau à un accès « immédiat, sûr et sans entrave » d’une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur le site, Mme DiCarlo a certifié que l'ONU disposait en Ukraine des capacités logistiques nécessaires pour envoyer une mission vers la centrale depuis Kyïv.« A la condition que l'Ukraine et la Russie soient d'accord », a bien répété la haute responsable onusienne.

Le 19 août, le Directeur général de l'AIEA Rafael Mariano Grossi avait lui renouvelé son appel urgent « à une retenue militaire maximale » dans la zone de la centrale, à la suite de nouvelles tensions.

Qualifiant la situation à la centrale de « hautement volatile et fragile », le chef de l'agence avait averti que toute nouvelle escalade autour de l’un des six réacteurs de Zaporijjia pourrait conduire à un « accident nucléaire grave ».

Les préparatifs de la mission de l’AIEA se poursuivent

« Les préparatifs de la mission de l’AIEA se poursuivent », a annoncé Mme DiCarlo. L'AIEA est en consultation active avec toutes les parties pour envoyer une telle mission dès que possible, et la haute fonctionnaire s’est félicitée des récentes déclarations de l'Ukraine et de la Russie indiquant leur soutien à l’envoi de ladite mission, qui serait une première de l'AIEA sur ce site depuis le début de la guerre.

Tout dommage potentiel porté à la centrale de Zaporijjia, ou à toute autre installation nucléaire en Ukraine, pourrait conduire à un éventuel incident nucléaire, entraînant des conséquences catastrophiques non seulement pour le voisinage immédiat de la centrale, mais pour toute la région et au-delà, a insisté Mme DiCarlo.

« De même, tout dommage entraînant la coupure de la centrale du réseau électrique ukrainien aurait des implications humanitaires catastrophiques, en particulier à l'approche de l'hiver », a ajouté la Secrétaire générale adjointe.

« L'électricité produite par la centrale de Zaporijjia appartient à l'Ukraine. À l'heure actuelle, il est impératif que nous recevions l'engagement explicite des parties de cesser toute activité militaire autour de la centrale afin qu’elle fonctionne en toute sécurité », a-t-elle dit.

« Pour paraphraser l'avertissement brutal émis par le Secrétaire général, tout dommage potentiel à Zaporijjia serait suicidaire », a martelé Mme DiCarlo devant les membres du Conseil de sécurité.