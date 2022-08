Guerre en Ukraine : près d’un millier d’enfants morts ou blessés depuis le début de l’invasion russe

La guerre en Ukraine, qui a débuté il y a maintenant près de six mois, fait payer un lourd tribut aux enfants, semant la dévastation à une échelle et à une vitesse sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au moins 972 enfants ont été tués ou blessés par la violence en Ukraine depuis l’escalade de la guerre, soit une moyenne de plus de cinq enfants tués ou blessés chaque jour.

Et ce ne sont là que les chiffres que l’ONU a pu vérifier. Le nombre de mineurs décédés dans le conflit est probablement beaucoup plus élevé. « Nous pensons que le nombre réel est beaucoup plus élevé », a déclaré dans un communiqué, Catherine Russell, Directrice exécutive de l’UNICEF .

L’utilisation d’armes explosives a causé la plupart des pertes d’enfants

« Une fois de plus, comme dans toutes les guerres, les décisions irréfléchies des adultes font courir un risque extrême aux enfants. Il n’y a pas d’opérations armées de ce type qui ne fassent pas de mal aux enfants », a-t-elle ajouté.

L’utilisation d’armes explosives a causé la plupart des pertes d’enfants. Selon l’UNICEF, ces armes ne font pas de distinction entre civils et combattants, surtout lorsqu’elles sont utilisées dans des zones peuplées, comme cela a été le cas en Ukraine - à Marioupol, Louhansk, Krementchouk et Vinnytsia.

« La liste est longue », a regretté Mme Russell, réitérant l’appel de l’ONU à « un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à la protection de tous les enfants ».

Cela inclut la fin de l’utilisation brutale d’armes explosives dans les zones peuplées et des attaques contre les installations et les infrastructures civiles.

« En attendant, au-delà de l’horreur des enfants tués ou physiquement blessés lors d’attaques, presque tous les enfants en Ukraine ont été exposés à des événements profondément pénibles, et ceux qui fuient la violence sont exposés à un risque important de séparation familiale, de violence, d’abus, d’exploitation sexuelle et de trafic », a fait remarquer la cheffe de l’UNICEF.

© UNICEF/Ashley Gilbertson VII Photo Le directeur d'une école à Chernihiv, en Ukraine, inspecte les dégâts causés par un bombardement.

Une école sur dix endommagée ou détruite

Ces violences ont un impact sur l’éducation des enfants ukrainiens. Le système éducatif ukrainien a été dévasté par l’escalade des hostilités dans le pays. L’ONU estime qu’une école sur dix a été endommagée ou détruite.

« La rentrée scolaire, qui aura lieu dans un peu plus d’une semaine, est un rappel brutal de tout ce que les enfants ukrainiens ont perdu », a affirmé la cheffe de l’UNICEF.

Les écoles ont été ainsi prises pour cible ou utilisées par les parties, ce qui fait que les familles ne se sentent pas en sécurité pour envoyer leurs enfants à l’école. Or « tous les enfants doivent aller à l’école et apprendre, y compris les enfants pris dans des situations d’urgence. Les enfants d’Ukraine et ceux déplacés par cette guerre ne font pas exception ».

L’agence onusienne a ainsi rappelé que les enfants ukrainiens ont un besoin urgent de sécurité, de stabilité, d’accès à un enseignement sûr, de services de protection de l’enfance et de soutien psychosocial. « Mais plus que tout, les enfants d’Ukraine ont besoin de paix », a conclu Mme Russell.