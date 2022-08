Ukraine : la FAO intensifie ses efforts pour renforcer le stockage et faciliter l’exportation de céréales

La FAO collabore avec le ministère ukrainien de la Politique agraire et de l’Alimentation à la mise en œuvre d’une stratégie de soutien au stockage des céréales pour remédier au déficit actuel de stockage en Ukraine. Le but est de « déployer une capacité de stockage temporaire pour les agriculteurs jusqu’en 2022-2023 ».

Selon l’agence onusienne basée à Rome, cela renforcera la sécurité alimentaire et protégera les moyens d’existence au niveau des ménages et du pays en Ukraine. Cela permettra également aux autres pays dépendants des importations de céréales « de conserver l’accès à un approvisionnement adéquat en céréales, à un coût raisonnable ».

La FAO prévoit d’assurer le stockage de plus de 4 millions de tonnes de céréales

Pour mettre en œuvre cette stratégie de stockage des céréales, la FAO prévoit d’assurer le stockage de plus de 4 millions de tonnes de céréales, soit 25% des besoins nationaux. « Nous avons déjà réalisé un appel d’offres et sommes en train d’identifier les fournisseurs potentiels de manchons à grains avec les équipements de soutien, les unités de stockage modulaires », a déclaré dans un communiqué Pierre Vauthier, chef du bureau de la FAO en Ukraine.

L’une des conditions importantes pour recevoir des équipements de stockage temporaire sera l’inscription au registre agraire de l’État. « Grâce à l’étroite collaboration avec le gouvernement ukrainien et nos partenaires, ainsi qu’aux généreuses contributions des donateurs, la FAO continuera à fournir une assistance pour sauver des vies et des moyens de subsistance dans tout le pays », a-t-il ajouté.

L’annonce de cette coopération a été faite lors de la première mission en Ukraine effectuée depuis le début de l’invasion russe par Raimund Jehle, chef du programme régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale. Il s’agit ainsi « d’exprimer la volonté de la FAO de continuer à fournir un soutien agricole d’urgence aux plus vulnérables et à assurer la durabilité des approvisionnements agroalimentaires locaux et mondiaux ».

© FAO/Viktoriia Mykhalchuk Des silos de céréales en Ukraine.

Pour la stabilité et le développement de l’agriculture en cette période difficile pour l’Ukraine

L’Ukraine est l’un des cinq premiers exportateurs mondiaux de céréales, fournissant chaque année plus de 45 millions de tonnes de céréales sur le marché mondial. Avant la signature de l’accord d’Istanbul facilité par l’ONU et la Türkiye, le monde s’est inquiété de l’impact de la guerre sur le marché des céréales.

Selon le ministère ukrainien de la Politique agraire et de l’Alimentation, en raison du blocage des ports de la mer Noire, le pays avait en stock 18 millions de tonnes de la récolte de céréales et d’oléagineux de l’an dernier, en attente d’exportation.

Plus largement, l’objectif de la FAO est de relever rapidement les défis pour maintenir la production alimentaire critique et remédier aux défaillances des chaînes d’approvisionnement agroalimentaires. « Nous continuons à soutenir l’Ukraine et à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement ukrainien, en particulier le ministère de la Politique agraire et de l’Alimentation, et les administrations locales pour assurer la stabilité et le développement de l’agriculture en cette période difficile pour le pays », a ajouté M. Jehle.

Un plan de réponse de plus de 115 millions de dollars

Outre la lutte contre le déficit de stockage, le portefeuille de la FAO en Ukraine se concentre sur l’aide d’urgence aux ménages ruraux agricoles, le soutien au développement des chaînes de valeur, l’adaptation au changement climatique et la lutte contre la dégradation des terres.

A noter qu’après le début de la guerre, la FAO a élaboré et mis à jour son plan de réponse rapide, nécessitant 115 millions de dollars pour venir en aide à près d’un million de ruraux en fournissant une aide agricole. Il s’agit d’assurer la sécurité alimentaire des personnes les plus touchées par le conflit.

Dans le cadre de ce programme, la FAO a déjà aidé 80.000 personnes dans 13 oblasts de l’Ukraine. Elle continue de fournir une aide monétaire polyvalente pour couvrir les besoins de base de plus de 5.000 familles dans les zones les plus durement touchées dans l’est et le sud de l’Ukraine. En outre, la FAO fournira des aliments pour animaux et pilotera un programme de bons pour l’achat d’intrants agricoles essentiels.