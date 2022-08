La Coordinatrice humanitaire de l'ONU « gravement préoccupée » par l'escalade de la violence à Gaza

Dans une déclaration publiée samedi, Mme Hastings a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation qui a fait plus de 100 blessés parmi les Palestiniens, ainsi que 7 Israéliens.

Des zones résidentielles, tant à Gaza qu'en Israël, ont également été touchées et 31 familles de Gaza sont désormais sans abri.

« La situation humanitaire à Gaza est déjà désastreuse et ne peut que s'aggraver avec cette récente escalade. Les hostilités doivent cesser pour éviter que d'autres civils soient tués ou blessés à Gaza et en Israël. Les principes du droit international humanitaire, notamment ceux de distinction, de précaution et de proportionnalité, doivent être respectés par toutes les parties », a-t-elle insisté.

Les services de base en danger

Mme Hastings a prévenu que le carburant de la centrale électrique de Gaza devait s'épuiser ce samedi et que l'électricité avait déjà été coupée.

« La poursuite du fonctionnement des services de base, tels que les hôpitaux, les écoles, les entrepôts et les abris désignés pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, est essentielle et maintenant en danger », a-t-elle averti.

La coordinatrice humanitaire a ajouté que la circulation et l'accès du personnel humanitaire, pour les cas médicaux critiques, et des biens essentiels, y compris la nourriture et le carburant à Gaza, ne doivent pas être entravés afin que les besoins humanitaires puissent être satisfaits.

Elle a également souligné que les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens devaient immédiatement autoriser les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires à faire entrer du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales ainsi qu'à déployer du personnel humanitaire, conformément aux principes internationaux.

« Je réitère l'appel du coordinateur spécial des Nations Unies à toutes les parties pour une désescalade et un arrêt immédiat de la violence, afin d'éviter des ramifications destructrices, notamment pour les civils », a conclu Mme Hastings.