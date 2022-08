L'UNFPA annonce dix projets novateurs qui vont changer la vie des femmes et des filles

Les lauréats ont présenté un éventail d'innovations, allant d'un système de diagnostic portable pour la pré-éclampsie à un jeu de société qui diffuse des informations sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

« La pensée créative et les solutions innovantes sont essentielles pour accélérer les progrès des femmes et des filles dans le monde entier », a déclaré la Directrice exécutive de l'UNFPA, Dre Natalia Kanem.

Passer de la phase pilote à l'échelle

Financé par son Fonds d'accélération Equalizer [Egalisateur] et mis en œuvre en coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Union internationale des télécommunications (UIT) et le Centre du commerce international (CCI), le Défi 2022 récompense dix organisations soutenues par des femmes et provenant de cinq régions différentes du monde.

« Grâce à l'Equalizer, l'UNFPA est heureux de soutenir un groupe dynamique d'entrepreneurs et leurs idées qui changent la donne. Grâce au financement des gouvernements du Luxembourg, de la Finlande et du Danemark, des projets qui changent la vie comme ceux-ci sont possibles », s’est félicitée la cheffe de l’UNFPA.

Le défi a reçu 300 soumissions provenant de 61 pays et quelques 20 finalistes se sont présentés devant un panel d'experts. Au final, les 10 gagnants ont signé des contrats de neuf mois avec l'UNFPA et ont reçu un investissement sans fonds propres de 60.000 dollars américains.

Ce financement permettra à ces organisations de passer de la phase pilote à l'échelle. L'UNFPA et ses partenaires soutiendront en outre les entreprises sociales par un mentorat ciblé, des possibilités de formation, des ateliers interactifs et un accès unique au réseau de l'ONU.

Dix lauréats de dix pays

Les gagnants du défi conjoint d'innovation 2022 :

Fondation Paniamor, Costa Rica :

- La Fondation Paniamor développe une boîte à outils numérique inédite pour les adolescentes afin d'aider à prévenir et à répondre à la violence en ligne.

GerHub, Mongolie :

- GerHub fournit aux femmes et aux filles des zones reculées des informations et des services de santé sexuelle et reproductive par le biais de cliniques mobiles et de la télémédecine.

Global Pre-Eclampsia Initiative, Ouganda :

- Un système de diagnostic portable qui aide les femmes enceintes à détecter précocement, à être orientées en temps utile et à gérer efficacement la pré-éclampsie - un trouble hypertensif potentiellement mortel qui cause jusqu'à 10 % des décès liés à la grossesse en Afrique.

Hillspring Diagnostics, Nigeria :

- Une méthode révolutionnaire pour détecter les grossesses extra-utérines, qui ont des conséquences dangereuses, y compris la mort, si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps.

Impact Innovations Institute, Arménie :

- L'appli SafeYou est une solution numérique unique qui offre aux femmes et aux filles des fonctions de sécurité pour les protéger contre la violence et propose des outils aux survivants.

KızBaşına, Türkiye :

- Une expérience immersive en réalité augmentée qui vise à mettre fin à la violence sexiste en faisant découvrir des simulations basées sur des expériences réelles de femmes.

Tirando X Colombia, Colombie :

- Un « chatbot » amélioré par l'IA qui fournit aux adolescentes des informations et des services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive, contribuant ainsi à mettre fin au cycle de pauvreté généré par les grossesses précoces.

ToguMogu, Bangladesh :

- Une plateforme unique de santé familiale et de bien-être qui donne accès à la planification familiale, aux informations sur la santé reproductive et aux services pour les jeunes femmes et les nouvelles mères.

Initiative Urukundo, Rwanda :

- Le jeu de société Urukundo Life Skills Board Game est le tout premier jeu de plateau éducatif sous licence au Rwanda diffusant des informations sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Women in Entrepreneurship and Technology (WETECH), Cameroun :

- Un centre communautaire et un centre d'innovation pour les femmes qui offre un outil numérique qui met en relation les survivantes et les personnes à risque de violence sexiste via une plateforme de messagerie sécurisée et confidentielle.

Elargir l’accès à la contraception et aux services de sante maternelle

Lancé en 2021, le fonds d'accélération Equalizer de l'UNFPA investit dans des projets permettant d'élargir l'accès à la contraception et aux services de santé maternelle pour les femmes et les filles et de mettre fin à la violence sexiste.

Le fonds investit dans des entreprises sociales dirigées ou codirigées par des femmes ayant pu faire la preuve de leur potentel impact, leur permettant de tester et d'agrandir l'échelle de leurs projets.