Philippines : plus 15.000 déplacés après le séisme dans la province d’Abra (OCHA)

« Le ministère de la protection sociale et du développement a indiqué qu’environ 15.300 personnes sont actuellement déplacées », a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), dans son dernier rapport de situation. Les personnes déplacées se trouvent dans 43 centres d’évacuation ou sont accueillies par des proches ou des amis dans les provinces d’Abra, d’Ilocos Sur, de Kalinga, de Benguet et de Mountain.

Environ 11.000 de ces personnes déplacées se trouvent dans la province d’Abra, où des habitants traumatisés ont également quitté leur maison après que le tremblement de terre ait été suivi de plus d’un millier de répliques d’une magnitude maximale de 5,0.

D’après le dernier rapport d’évaluation du gouvernement, plus de 5.200 maisons ont été endommagées ou détruites dans les régions de la Cordillère et d’Ilocos. Mais les autorités philippines s’attendent à ce que ce nombre augmente lorsque les équipes atteindront certaines zones isolées et montagneuses.

L’état de catastrophe naturelle déclaré dans la province d’Abra

Des dommages ont également été signalés dans une trentaine d’établissements sanitaires (dix hôpitaux, 11 unités sanitaires rurales et 11 postes sanitaires).

Une soixantaine d’écoles ont été également endommagées et 150 salles de classe ont été détruites ou endommagées. Au moins une trentaine de réseaux routiers menant aux régions de la Cordillère et d’Ilocos ont été touchés par des glissements de terrain et des fissures. Une quinzaine d’entre eux sont encore impraticables pour les véhicules, les opérations de déblaiement étant toujours en cours, selon l’OCHA.

Un violent tremblement de terre de magnitude 7 a frappé ce mercredi matin la province d’Abra, au nord du pays, tuant au moins six personnes et en blessant plus de 150. Des centaines de répliques ont secoué dans la nuit le nord des Philippines, amenant des habitants angoissés à dormir dehors.

C’est dans ce contexte que le gouvernement provincial d’Abra a déclaré, le jeudi 28 juillet, l’état de catastrophe naturelle, en demandant l’aide immédiate du gouvernement national pour la réponse aux catastrophes, les secours, la réhabilitation et la reconstruction.

Une mission d’évaluation de l’ONU pour déterminer les besoins urgents

Du côté des Nations Unies, l’OCHA continue de coordonner avec les autorités nationales et les partenaires humanitaires pour déterminer l’impact du tremblement de terre. Une évaluation rapide pour déterminer l’impact et les besoins sera menée par une équipe inter-agences composée de personnel des différentes agences humanitaires. L’objectif est déterminer les besoins les plus urgents, notamment pour les abris, la santé, l’eau et l’assainissement, ainsi que la protection et le relèvement précoce.

Sur le terrain, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a pré-positionné des stocks dans ses entrepôts nationaux. Dans le cadre de ce projet, 3.000 tentes seront livrées pour venir en aider au gouvernement.

D’autres partenaires humanitaires, notamment du secteur privé, soutiennent également la réponse du gouvernement en distribuant des kits de secours, en fournissant du carburant, en déployant des citernes d’eau et en fournissant des appels mobiles gratuits, une connexion internet et des stations de recharge électrique.