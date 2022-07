 Les experts de l’ONU lancent de nouvelles orientations pour les entreprises travaillant dans les régions touchées par des conflits

En collaboration avec l’Université d’Essex et celle de Virginie, le Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales a officiellement lancé de nouvelles orientations à l’intention des entreprises travaillant dans des régions touchées par des conflits.

« Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ne demandent pas aux entreprises de se retirer de tous les contextes difficiles », a déclaré la Présidente du groupe de travail, Fernanda Hopenhaym, appelant à « une prise de décision réfléchie et à un soutien aux personnes laissées pour compte ».

Un récent rapport des experts a analysé comment les États ont utilisé les mécanismes de justice transitionnelle pour aborder la reddition des comptes des entreprises pour leur rôle dans les conflits, et comment les concepts et normes de réparation pertinents ont abordé les violations des droits humains liées aux entreprises. L’annexe du document a pour sa part souligné la nécessité de centrer les processus de réparation sur les victimes.

Un autre rapport du Groupe de travail soumis l’Assemblée générale en 2020 (A/75/212) présentait les mesures pratiques que les États et les entreprises devraient prendre pour prévenir et traiter les violations des droits de l’homme liées aux entreprises dans les contextes de conflit et d’après-conflit.