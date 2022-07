Apporter des emplois aux communautés touchées par le conflit en Colombie

Pour Mélida Montero, le café est plus qu'une boisson. C'est une manière de vivre. « J'ai toujours cultivé du café ; mes parents et mes grands-parents ont toujours cultivé du café. J'ai élevé mes enfants au café. Le café est dans mes racines; c'est ce qu'on m'a donné dans la vie ».

Mme Montero vit à El Tambo, Cauca, une région de Colombie qui a été particulièrement touchée par le conflit, jusqu'à la signature de l'accord de paix d'août 2016. Auparavant, les communautés locales, en particulier les femmes, luttaient pour créer des sources de revenus stables pour leurs ménages.

La reconstruction des économies de ces régions était un élément clé de cet accord, et le Fonds pour la consolidation de la paix - l'instrument financier de premier recours des Nations Unies pour maintenir la paix dans les pays à risque ou touchés par des conflits violents - a financé un projet innovant, unique en son genre, par le biais du Fonds fiduciaire multipartenaires pour le maintien de la paix en Colombie, en 2018.

UN Multi-Partner Trust Fund for Sustaining Peace in Colombia La région de Cauca en Colombie a été particulièrement affectée par les décennies de conflit.

La ténacité des « 50 Amigas »

En conséquence, 50 femmes, toutes cheffes de famille et productrices de café à El Tambo, ont été habilitées à démarrer leur entreprise et à obtenir un accès direct pour promouvoir leur café à l'international.

Formées au marketing et dotées des connaissances techniques en production de café biologique, ces femmes caféicultrices ont développé leur propre marque de café torréfié biologique, « 50 Amigas – Valiant collective », représentant la riche histoire des montagnes du Cauca et la ténacité de ses femmes. La production de café à petite échelle de leur marque les a aidés à améliorer considérablement leurs revenus.

« J'ai pu tout donner à mes enfants grâce au café. Nous ne sommes pas riches, mais nous avons toujours de la nourriture. Et je peux aider les autres membres de la famille lorsqu'ils en ont besoin », déclare Mme Montero, qui est heureuse de faire partie des 50 Amigas.

UN Multi-Partner Trust Fund for Sustaining Peace in Colombia Argenis Rosas (au centre), une productrice de café dans la région de Cauca, en Colombie.

« Nous sommes battantes. Nous n'abandonnons pas »

« Nous prenons soin de la planète et de notre propre ferme. Cela me rend si fière », déclare Argenis Rosas, un autre membre du collectif. « J'apprends aussi à mes enfants à prendre soin de l'environnement. J'aime ce que je fais. On travaille sur l'utilisation de l'énergie solaire à la ferme, et on composte ».

Grâce à l'utilisation d'une plateforme numérique en ligne, l'ensemble du processus de production de café est traçable et transparent à 100%. La plateforme permet également de relier les productrices au marché américain et, éventuellement, à d'autres marchés à travers le monde.

« Les 50 Amigas, nous sommes des battantes. Nous n'abandonnons pas. L'ONU m'aide à réaliser mes rêves. Merci de croire en nous », déclare Mme Rosas.

Le Fonds pour la consolidation de la paix en Colombie