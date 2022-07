Des milliers d'enfants endurent des conditions horribles dans les zones de conflit 

Les dangers décrits dans le rapport vont de l'escalade des conflits, des coups d'État militaires et des prises de pouvoir, aux conflits prolongés et nouveaux, ainsi qu'aux violations du droit international.

Les conflits transfrontaliers et les violences intercommunautaires ont également eu un impact sur la protection des enfants, notamment dans les régions du bassin du lac Tchad et du Sahel occidental.

Le rapport met en évidence près de 24.000 violations graves vérifiées à l'encontre des enfants, soit une moyenne de quelque 65 violations par jour. Le meurtre et la mutilation d'enfants ont été les violations graves les plus vérifiées, suivis par le recrutement et l'utilisation d'enfants et le refus d'accès humanitaire.

Les endroits où la plupart des enfants ont été affectés par des violations graves en 2021 sont l'Afghanistan, la République démocratique du Congo (RDC), Israël et le Territoire palestinien occupé, la Somalie, la Syrie et le Yémen.

Marqués à vie

Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire les conditions horribles qu'ont endurées les enfants dans les conflits armés

« Ceux qui ont survécu seront affectés à vie par de profondes cicatrices physiques et émotionnelles. Mais nous ne devons pas laisser ces chiffres décourager nos efforts. Ils doivent nous inciter à renforcer notre détermination à mettre fin et à prévenir les violations graves à l'encontre des enfants », a déclaré la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba.

« Ce rapport est un appel à l'action pour intensifier notre travail afin de mieux protéger les enfants dans les conflits armés et de veiller à ce qu'ils aient une réelle chance de se rétablir et de s'épanouir », a-t-elle ajouté.

Mme Gamba a expliqué que les garçons et les filles sont souvent confrontés à des risques différents, un facteur qu'il est important de comprendre lors de l'élaboration de stratégies de prévention et d'intervention.

L'Ukraine fait partie des nouveaux sujets de préoccupation

Deux formes de violation ont connu une forte augmentation en 2021 : les enlèvements, et les violences sexuelles, notamment les viols, qui ont tous deux augmenté de 20%.

Les attaques contre les écoles et les hôpitaux ont également connu une augmentation, aggravée par la pandémie. Plus de 2.800 enfants ont été détenus pour leur association réelle ou présumée avec des parties au conflit, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la torture, aux violences sexuelles et à d'autres abus.

L'Éthiopie, le Mozambique et l'Ukraine ont été ajoutés au rapport annuel du Secrétaire général en tant que situations préoccupantes, reflétant l'impact dramatique des hostilités sur les enfants dans ces régions.

En outre, le Secrétaire général a demandé un suivi renforcé des violations commises contre les enfants dans la région du Sahel central, similaire à sa demande pour la région du bassin du lac Tchad en 2020.

La paix doit prévaloir

Malgré ce répertoire de violations, des progrès ont été réalisés dans certaines régions. Au total, 12.214 enfants ont été libérés des forces et groupes armés dans des pays comme la République centrafricaine, la Colombie, la RDC, le Myanmar et la Syrie.

La Représentante spéciale a souligné l'importance de fournir aux enfants libérés des forces et groupes armés un soutien approprié pour leur réintégration dans leurs communautés.

« Les parties engagées dans des processus et des discussions de paix devraient envisager d'intégrer les droits et les besoins des enfants dans leurs négociations ainsi que dans leurs accords finaux, car cela reste le seul moyen de parvenir à une paix durable », a poursuivi Mme Gamba, saluant la trêve actuelle dans le conflit au Yémen comme un exemple.

« Lorsque la paix disparaît, les enfants sont les premiers à payer le prix de cette perte tragique », a-t-elle déclaré. « Il est plus que jamais essentiel d'agir pour protéger nos enfants et leur assurer un avenir plus sûr et meilleur ».

Les enfants et les conflits armés en 2021 : les chiffres

Le rapport met en évidence 23.982 violations graves vérifiées commises contre des enfants dans l'ensemble.

Pour 15% de ces violations, les auteurs n'ont pas pu être identifiés, ce qui rend extrêmement difficile l'établissement ultérieur des responsabilités.

Au moins 5.242 filles et 13.663 garçons ont été victimes de violations graves dans 21 pays et une région. Au moins 1.600 de ces enfants ont été victimes de violations multiples.

8.070 enfants ont été tués ou mutilés, de plus en plus souvent par des restes explosifs de guerre, des engins explosifs improvisés et des mines, qui ont touché quelque 2.257 enfants.

6.310 enfants ont continué à être recrutés et utilisés dans les conflits.

3.945 incidents de refus d'accès humanitaire ont été vérifiés.

Dans certains contextes, les contraintes d'accès et de sécurité ont entravé les efforts de vérification de toutes les violations graves.