D’ancien combattant à agriculteur : soutenir la consolidation de la paix au Mozambique

Benjamin* veut la paix. Ancien combattant de la RENAMO (Résistance nationale mozambicaine), il rêve de travailler à nouveau son champ, dans le district de Cheringoma de la province de Sofala.

Comme d'autres anciens combattants du centre du Mozambique, il espère cultiver ses propres légumes, maïs, haricots et manioc, et peut-être élever des poulets et des chèvres.

Il y a quelques mois à peine, Benjamin est devenu l'un des milliers d'anciens combattants de la RENAMO participant à un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).

Le DDR est un élément central de l'Accord de Maputo, l'accord de paix entre le gouvernement du Mozambique et la RENAMO, qui a officiellement mis fin à des décennies de conflit et d'insécurité entre son aile militante et les forces de sécurité nationales, rassemblant les communautés, lorsqu'il a été signé en 2019.

FENU/Philip Hatcher-Moore Des membres de la communauté travaillent ensemble dans les champs du village d'Inhaminga, dans la province de Sofala.

« Nous sommes très heureux d'être de retour »

Maintenant, Benjamin acquiert de nouvelles compétences aux côtés des membres de la communauté qu'il a quittée il y a plus de 20 ans et renoue avec sa famille.

« À partir du moment où mes frères et moi avons commencé notre réintégration dans la communauté et la société, j'ai un sentiment de soulagement et de bonheur. Nous sommes très heureux d'être de retour », déclare Benjamin. « Depuis que nous sommes arrivés dans la communauté, il n'y a eu aucun problème. J'ai été accueilli comme un frère ».

Galício António, chef de l'avant-poste administratif de Nhamaze dans le district de Gorongosa, confirme les sentiments de Benjamin et l'importance de la réconciliation. « Ils sont de retour et ils produisent à nouveau », déclare-t-il. « Ils éduquent leurs enfants, ils s'intègrent dans la vie sociale, ils participent à la communauté ».

Le rôle de l'ONU dans le programme est d'aider les autorités à renforcer l'inclusion des voix locales dans les exercices de planification et de budgétisation, en tant que base solide pour promouvoir une paix durable, la réconciliation nationale et un développement durable inclusif.

À travers le programme, les autorités locales écoutent les voix et les besoins des habitants dans la définition et la sélection des infrastructures essentielles et des services publics à fournir par les districts eux-mêmes à leurs communautés, afin de promouvoir le développement local durable et l'adaptation au changement climatique.

Les espoirs de Benjamin sont similaires à ceux d'autres anciens combattants et communautés touchés par le conflit au Mozambique : ils veulent construire une nouvelle vie productive pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés.

En soutenant ces rêves de manière pratique, l'ONU les aide à créer un avenir meilleur pour le Mozambique.

« Je suis très heureux. La communauté est heureuse », dit Benjamin. « Cette paix doit continuer. C'est notre volonté ».

FENU/Karel Prinsloo Des membres d'une communauté, notamment des anciens combattants, participent à des exercices de planification du développement local.

Consolidation de la paix au Mozambique

• Lancé en octobre 2021, le Programme DELPAZ (Développement local pour la consolidation de la paix) s'inscrit dans le cadre du soutien global de l'Union européenne à la mise en œuvre de l'Accord de Maputo.

• Le programme DDR qui aide ces anciens combattants à commencer une nouvelle vie civile est dirigé par le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) et le gouvernement du Mozambique.

• Sous la direction du gouvernement du Mozambique avec le soutien de l'Agence autrichienne de développement, de l'Agence italienne de coopération au développement et du Fonds d'équipement des Nations Unies, DELPAZ vise à promouvoir les opportunités de développement économique local dans les communautés précédemment touchées par le conflit dans 14 districts des provinces de Sofala, Manica et Tete.

*Le nom a été changé.