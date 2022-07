La Cour pénale internationale célèbre ses 20 ans

« À l'occasion du 20e anniversaire de la CPI, nous pouvons célébrer le fait que nous avons une cour internationale permanente et indépendante dédiée à la lutte contre l'impunité pour les génocides, les crimes contre l'humanité , les crimes de guerre et le crime d'agression », a déclaré le Président de la Cour, le juge Piotr Hofmański.

« J'invite tous les États à rejoindre la CPI, à donner aux victimes partout dans le monde l'accès à la justice et à aider à protéger l'humanité des atrocités », a-t-il poursuivi.

Photo ONU/Eskinder Debebe Le Procureur de la CPI, Karim Khan, devant le Conseil de sécurité (photo d'archives).

Rafraîchir le processus de justice internationale

Le Procureur de la CPI Karim Khan a estimé de son côté que ce 20e anniversaire était aussi « un moment pour faire une pause, réfléchir et essayer de rafraîchir le processus de la justice internationale ».

5 choses à savoir à propos de la Cour pénale internationale, à l'occasion de ses 20 ans@CourPenaleInt https://t.co/yvDAVHdiHX — ONU Info (@ONUinfo) June 27, 2022

« Nous devons tous essayer de faire mieux et de nous consacrer à nouveau à ces principes de justice qui appartiennent à toute l'humanité. Si nous travaillons de manière collective, je suis convaincu que la justice internationale peut accélérer et progresser et avoir l'impact requis. Le souhait doit également être que, dans les vingt années à venir, beaucoup puissent voir un monde meilleur, plus sûr et plus juste qu'il ne l'est pour tant de nos frères et sœurs aujourd'hui », a dit le Procureur.

Le Greffier de la CPI, Peter Lewis, a rappelé pour sa part qu’après 20 ans de fonctionnement, « la Cour est plus occupée que jamais à traiter des crimes qui choquent la conscience du monde ».

« Tout ce que nous avons accompli au cours des deux dernières décennies n'a été possible que grâce au soutien et à la coopération de nos États parties, des organisations internationales et de la société civile. Alors que nous sommes confrontés à de nouveaux défis, cette coopération et ce soutien sont plus importants que jamais », a-t-il ajouté.

Conférence à La Haye

La Cour pénale internationale a marqué ses 20 ans en organisant une conférence au Forum mondial de La Haye (Pays-Bas), intitulée « La Cour pénale internationale à 20 ans : Réflexions sur le passé, le présent et l’avenir ».

Réunissant des experts d'organisations et de tribunaux internationaux, des barreaux, des représentants d'États, du milieu universitaire et de la société civile, les panélistes de la conférence ont discuté des réalisations de la Cour au cours de ses deux premières décennies, d'aspects spécifiques des opérations actuelles de la CPI et des domaines nécessitant un développement du système de justice pénale internationale à l'avenir.

Marquant également le 20e anniversaire, la Cour a inauguré, en collaboration avec le Fonds au profit des victimes et la Fondation Carmignac, une exposition présentée au siège des Nations Unies à New York du 27 juin au 29 juillet 2022.

Après New York, celle-ci sera exposée publiquement à La Haye, à Genève et dans plusieurs pays de situation de la Cour.

L'exposition comprend des histoires racontées à la CPI par des survivants de certains des pires crimes au monde.

Les photographies, réalisées par les photographes primés Rena Effendi, Pete Muller et Finbarr O’Reilly, couvrent des histoires de cinq pays dans lesquels la CPI enquête, tous à des étapes différentes du processus de la CPI.

Les photographies de la République démocratique du Congo présentent les premières histoires publiques de bénéficiaires de réparations de la CPI, montrant le cycle complet du processus judiciaire depuis le début des enquêtes jusqu'à la fin des affaires de la CPI, y compris les réparations aux victimes.