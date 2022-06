Covid-19 : 3e semaine consécutive de hausse des cas après deux mois de répit (OMS)

« Au niveau mondial, le nombre de cas hebdomadaires a augmenté pour la troisième semaine consécutive, après une tendance à la baisse depuis le dernier pic en mars 2022 », a souligné l’OMS dans son dernier rapport épidémiologique. Au cours de la semaine du 20 au 26 juin 2022, plus de 4,1 millions de nouveaux cas ont été signalés, soit une augmentation de 18% par rapport à la semaine précédente.

Selon les données publiées jeudi par l’OMS à Genève, près de 8.800 personnes ont succombé au coronavirus la semaine dernière. « Ce nombre de nouveaux décès hebdomadaires est resté similaire à celui de la semaine précédente », a précisé l’OMS.

Hausse des cas de 47% en Méditerranée orientale et +33 % en Europe

Mais selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, ces récentes tendances doivent être interprétées avec prudence. D’autant que plusieurs pays ont progressivement modifié leurs stratégies de dépistage de la Covid-19. Cela a ainsi entraîné « une baisse du nombre total de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés ».

« Notre capacité à suivre le virus est menacée car les rapports et les séquences génomiques diminuent, ce qui signifie qu’il devient plus difficile de suivre Omicron et d’analyser les futurs variants émergents », a d’ailleurs indiqué lors d’un point de presse mercredi, le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, rappelant que « nous avons fait des progrès mais ce n’est pas fini ».

Au niveau régional, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a augmenté de façon très importante en Méditerranée orientale (+47%), en Europe (+33%) et dans la Région de l’Asie du Sud-Est (+32%). Les Amériques ont également observé une légère hausse (+14%). Dans le même temps, les infections ont largement diminué sur le continent africain (-39%) et légèrement au Pacifique occidental (-3%).

Plus de 543 millions de cas dans le monde dont plus de 6,3 millions de morts

Au niveau national, le nombre le plus élevé de nouveaux cas hebdomadaires a été signalé par les États-Unis. Avec 701.855 nouvelles contaminations, il s’agit d’une hausse de +5%). Suivent l’Allemagne (504.655 nouveaux cas ; +23%), le Brésil (349.791 nouveaux cas ; +37%), l’Italie (340.012 nouveaux cas ; +61%) et la Chine (333.926 nouveaux cas ; -18%).

S’agissant du nombre de nouveaux décès hebdomadaires, l’OMS a constaté une hausse en Méditerranée orientale (+22%), en Asie du Sud-Est (+15%) et la Région des Amériques (+11%). Dans le même temps, les décès ont diminué au Pacifique occidental (-6%), la Région européenne (-5%) et sur le continent africain (-1%).

Le nombre le plus élevé de nouveaux décès hebdomadaires a été signalé par les États-Unis (1.997 nouveaux décès ; -2%). Suivent le Brésil (1313 nouveaux décès ; +37%), la Chine (925 nouveaux décès ; -11%), la Fédération de Russie (429 nouveaux décès ; -3%) et l’Italie (355 nouveaux décès ; +5%).

Au total, 543,35 millions de cas de Covid-19 ont été confirmés dans le monde, dont 6.331.059 décès. Un total de 11.981.689.168 doses de vaccin ont été administrées dans le monde, selon un décompte établi par l’OMS le 27 juin 2022.

Légère hausse des sous-variantes BA.4 et BA.5

Par ailleurs, si Omicron reste le variant le plus identifié avec 94% des séquençages sur un mois, l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU a mis en garde contre la propagation accrue des variantes BA.4 et BA.5, après l’augmentation des cas observée dans 110 pays. « Parmi les séquençages analysés par l’OMS, le COV Omicron demeure la variante dominante circulant dans le monde, représentant 94% des séquences signalées au cours des 30 derniers jours », a précisé l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique.

Lors d’un point de presse mercredi, le Dr Tedros a prévenu que la pandémie n’était « pas terminée » et que la diminution des tests et du séquençage rendait de plus en plus difficile le repérage des nouvelles variantes. Et BA.4 et BA.5, tous deux des sous-variants d’Omicron, ont été classés dans de nombreux pays comme « variants préoccupants ».

« Sous l’impulsion de BA.4 et BA.5 dans de nombreux endroits, les cas sont en augmentation dans 110 pays, entraînant une hausse de 20% du nombre total de cas dans le monde et les décès ont augmenté dans trois des six régions de l’OMS, alors que le chiffre mondial reste relativement stable », a fait valoir le Dr Tedros, relevant que « cette pandémie est en train de changer mais elle n’est pas terminée».

Parmi les séquences Omicron, en semaine épidémiologique 24 (13 au 19 juin 2022), le sous-variant BA.2 représente 25 %, BA.2.12.1 11%, BA.4 12% et BA.5 43%. représente 12%, et BA.5 représente 43%. « Si l’on compare la proportion de séquences Omicron soumises au cours des semaines épidémiologiques 23 (6 au 12 juin) et 24, BA.2 a diminué de 30% à 25%, BA.2.12.1 a diminué de 18% à 11%, tandis que BA.4 a augmenté de 11%, tandis que le BA.4 a augmenté de 9% à 12% et le BA.5 de 28% à 43% », a conclu l’OMS.