Dans le cadre de cette initiative, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture (UNESCO) demande au monde de se joindre à la révolution pour trouver des solutions novatrices en matière d'océanographie.

ONU Info s'est entretenu avec des experts au sein et en dehors du système de l'ONU afin de découvrir l'importance de la connaissance des océans.

Donner aux gens les moyens d'agir

La connaissance de l'océan est généralement définie comme étant la compréhension de l'influence de l'océan sur vous et de votre influence sur l'océan, selon Francesca Santoro, responsable de l'éducation à l'océan à la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO.

Elle explique toutefois que la définition va au-delà.

« Il s'agit en fait de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent mieux utiliser leur connaissance des océans et devenir plus responsables et capables de prendre des décisions qui impliquent les ressources océaniques, de manière plus éclairée. Il s'agit vraiment d'être capable de comprendre à quel point les océans influencent notre vie et à quel point nous pouvons influencer l'océan de manière positive et négative », a expliqué Mme Santoro.

©Banque d'Image Ocean /Ben Jones Des enfants Moken nagent dans l'archipel de Myeik, au Myanmar.

En tant que point focal pour les sciences océaniques au sein du système des Nations Unies, la COI dirige la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021 à 2030), et soutient les institutions de recherche océanique du monde entier pour renforcer l'engagement du public.

« La COI travaille principalement à renforcer la collaboration internationale en matière d'océanologie et de recherche océanique - car aucun pays ne peut entreprendre seul des recherches sur tous les bassins océaniques », a poursuivi Mme Santoro.

Un moment charnière

La Décennie des sciences océaniques est l'occasion de changer l'état de l'océan pour les 100 prochaines années.

Au début de l'année, l'UNESCO a lancé une campagne pour inciter les gens à rejoindre le mouvement mondial « Génération Océan ».

L'idée est d'emprunter un discours transformateur pour mettre les citoyens en contact avec la connaissance de l'océan et les inciter à agir pour restaurer, protéger et mieux vivre avec l'océan.

Dans une interview accordée à ONU Info, Vinicius Grunberg Lindoso, responsable de la communication à la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, a décrit comment vous pouvez changer la donne en ce moment critique.

Les étudiants, agents actifs du changement

Certains programmes phares de la COI examinent les impacts particuliers du changement climatique sur l'océan et comment l'océan peut être considéré comme le meilleur allié dans la lutte contre le changement climatique.

Travaillant en étroite collaboration avec les écoles, les enseignants et les éducateurs, l'UNESCO utilise les résultats de ses recherches sur l'océan pour élaborer des plans de cours.

© Unsplash/Tim B. Motivv Les aquariums permettent aux jeunes enfants de découvrir le monde aquatique dans un environnement immersif.

« Nous développons un certain nombre de ressources - livrets, vidéos ou jeux - et nous les utilisons pour collaborer avec les écoles du monde entier afin d'impliquer les gens dès leur plus jeune âge, de l'école primaire au lycée. Nous utilisons une approche qui ne comprend pas seulement des objectifs d'apprentissage, mais aussi ce que nous appelons des objectifs d'apprentissage socio-émotionnel et d'apprentissage comportemental, car nous voulons que les élèves deviennent des agents actifs du changement, afin qu'ils puissent prendre part à des initiatives en faveur de la protection des océans », a souligné Mme Santoro.

Des écoles bleues

Au Portugal, pays qui accueille conjointement avec le Kenya la Conférence des Nations Unies sur les océans, du 27 juin au 1er juillet, la Fondation Oceano Azul joue un rôle important dans le développement de l'alphabétisation et des pratiques de conservation.

En œuvrant pour l'éducation climatique des enfants au Portugal, la Fondation vise à ce que davantage d'enfants soient informés des questions relatives aux océans et de leur impact sur l'océan. Ainsi, lorsqu'ils deviendront des décideurs, quelle que soit la profession qu'ils choisiront, ils auront un rôle important à jouer.

© Nicolas Hahn Une raie diamant et un poisson porc-épic borgne cherchent un repas dans le sable, tandis que des centaines de carangues à gros yeux se rassemblent derrière eux.

Samuel Collins, responsable de programme à Oceano Azul, a expliqué à ONU Info comment fonctionne cette initiative.

« Nous devons délivrer l'information de manière à ce qu'elle soit digeste pour les différents groupes d'âge. Mais compte tenu de l'importance de ces questions et de l'impact qu'elles auront sur l'avenir proche des générations actuelles, nous avons la responsabilité de délivrer certaines informations aux jeunes ».

En collaboration avec Oceanario de Lisboa, Oceano Azul a mis en place un programme visant à éduquer la « génération bleue », en formant les enseignants et en leur fournissant le programme et les ressources nécessaires pour faire passer le message dès le premier cycle d'enseignement.

« Ils feront des maths, mais ils parleront des poissons, ils apprendront le français en parlant de l'océan, ils feront de l'histoire, mais en intégrant l'océanographie, donc c'est juste un renforcement du programme scolaire, en regardant à travers une optique bleue. Ils viennent à l'Oceanario, font des tas d'activités fantastiques et deviennent enthousiastes, car un océan sain recèle un énorme potentiel et il est important de le renforcer », ajoute M. Collins.

Le programme vise à sensibiliser tous les enfants résidant au Portugal à l'importance de l'océan, en mettant l'accent sur le groupe des 5 à 9 ans.

Selon la Fondation, le fait d'utiliser le Portugal comme point de départ en matière d'alphabétisation permettra néanmoins de reproduire les actions dans d'autres pays, notamment dans les pays lusophones et les pays en développement.

Jardin d'enfants de la Lagune

Non loin de là, en Italie, Venise illustre depuis des siècles l'interaction dynamique entre l'homme et la nature, soulignant sa capacité à servir de modèle pour d'autres écosystèmes similaires.

En raison de ses caractéristiques idéales et de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, « Venise et sa lagune » ont été choisies comme site de mise en œuvre de l'édition pilote de l'initiative « Jardin d'enfants de la lagune », lancée en mai dernier.

Ce nouveau programme éducatif, fondé sur la promotion des principes de l'alphabétisation océanique et de l'interaction avec l'environnement, vise à favoriser un lien étroit entre les enfants et la nature, grâce à des activités de plein air et à des interactions avec la communauté locale.

IOC-UNESCO Des enfants participent à des activités de dessin lors d'un événement de sensibilisation à l'océan, à Venise, en Italie.

Des cours thématiques sont dispensés à des classes de 25 élèves de maternelle. Ces cours, qui font appel à l'éducation en plein air, visent à découvrir l'écosystème du lagon. Ils sont suivis d'une stimulation créative et d'un dessin à la fin de chaque leçon.

En partenariat avec le groupe Prada, l'UNESCO espère donner aux jeunes les moyens de devenir la future Génération Océan.

« La communauté internationale doit faire de l'éducation l'un des piliers de son action pour l'océan et s'engager dans l'éducation pour aider les jeunes d'aujourd'hui à devenir les citoyens responsables et conscients de demain », selon Ana Luiza M. Thompson-Flores, Directrice du bureau régional de l'UNESCO.

Lisbonne : passez à l'échelle

La communauté de l'éducation à l'océan se réunira à Lisbonne, au Portugal, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur les océans, afin que l'éducation à l'océan soit considérée comme un élément central de l'action pour les océans.

« Lors de la dernière Conférence des Nations Unies sur les océans [en 2017, à New York], l'éducation aux océans en était à ses débuts. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment prouver que nous avons pu obtenir des résultats importants, comme la promotion de la présence de l'éducation aux océans dans l'éducation formelle et nous avons un réseau croissant d'écoles bleues dans le monde. Mais nous devons passer à l'échelle supérieure, veiller à ce que des initiatives d'éducation aux océans soient mises en place dans le monde entier et renforcer la collaboration pour partager les bonnes pratiques entre les différents acteurs », a déclaré Mme Santoro à ONU Info.

Le premier jour de la Conférence 2022 à Lisbonne, il y aura une réunion de haut niveau de l'Alliance de la Décennie de l'océan, suivie d'un Forum de la Décennie de l'océan le 30 juin, afin de transmettre un message d'action, de partenariat et d'inclusion.

Mme Santoro s’attend également à « voir notre communauté inclure de plus en plus de parties prenantes ».

« Pour l'instant, nous avons surtout des scientifiques et des éducateurs, mais je pense que nous avons besoin, par exemple, des journalistes, des médias, pour nous aider à faire en sorte que l'océan soit présent dans les médias, et que les gens soient plus conscients de l'importance de l'océan pour l'avenir de cette planète », a-t-elle ajouté.

La communauté créative est « cruciale »

L'UNESCO a prévu une série d'événements pour la Conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne, dont des expositions telles que l'exposition créative de la Décennie des océans sur la place principale de la ville et un concert « Génération Océan » au festival Rock in Rio, le 26 juin. Ces événements impliquent la communauté créative mondiale et visent à sensibiliser davantage à la science et à la conservation des océans.

Pour Mme Santoro, la collaboration avec la communauté créative est « cruciale, notamment parce que nous sommes davantage conscients que nos émotions motivent nos actions. Le fait de travailler [plus en profondeur] avec des artistes, des photographes, renforce la capacité des gens à se sentir plus liés à l'océan ou à redécouvrir à quel point nous sommes liés à lui. La communauté créative nous aide vraiment à trouver cette partie émotionnelle de notre lien avec l'océan ».

Nous devons donc travailler ensemble, scientifiques et artistes, pour co-concevoir et co-développer des projets, affirme la responsable de l'éducation à l'océan à la COI.

« Peu importe que vous soyez un scientifique, un journaliste, un artiste, un décideur politique ou une personne travaillant dans le secteur privé. Nous devrions tous nous réunir et avoir une vision et un objectif communs », a conclu Mme Santoro.