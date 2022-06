2021, année record pour l’UNICEF en matière d’achats et de livraisons de fournitures médicales

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé des résultats records en matière d'approvisionnement et de livraisons pour 2021. La valeur totale des fournitures et services achetés par l'agence a atteint plus de 7,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 61% par rapport à 2020, a-t-elle annoncé dans un communiqué ce mardi.