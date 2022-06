Soudan du Sud : le manque de financement oblige le PAM à réduire son aide alimentaire

Après quatre saisons des pluies ratées, « une menace de famine plane sur la Corne de l’Afrique », ont mis en garde lundi des agences de l’ONU et leurs partenaires sur le terrain@WFP_FR@FAOenFrancais@WMOhttps://t.co/SaI6dZn3ha — ONU Info (@ONUinfo) May 31, 2022

La suspension de l'aide intervient au pire moment pour la population du Soudan du Sud, qui doit faire face à une année de crise alimentaire sans précédent.

Plus de 60% de la population est aux prises avec une grave insécurité alimentaire pendant la période de soudure, alimentée par la poursuite du conflit, de graves inondations, une sécheresse localisée et la flambée des prix des denrées alimentaires exacerbée par la crise en Ukraine.

Cette restriction liée à l’aide arrive alors que l'insécurité alimentaire est « alarmante » cette année dans ce pays. La dernière évaluation de la classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) a averti que 7,74 millions de personnes seront confrontées à une faim aiguë sévère au plus fort de la période de soudure, entre juin et août, tandis que 1,4 million d'enfants souffriront de malnutrition aiguë.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par l'impact des réductions de financement sur les enfants, les femmes et les hommes qui n'auront pas assez à manger pendant la période de soudure », a déclaré lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève, Adeyinka Badejo, Directrice par intérim du PAM dans ce pays.

« Ces familles ont complètement épuisé leurs stratégies d'adaptation et ont besoin d'une aide humanitaire immédiate pour mettre de la nourriture sur la table à court terme », a-t-elle ajouté.

Le PAM a besoin de 426 millions de dollars

En attendant, le PAM est obligé de faire des arbitrages et de hiérarchiser son aide alimentaire. L’objectif est d’atteindre au moins 4,5 millions de personnes luttant contre la faim sévère dans 52 comtés du Soudan du Sud, dont 87.000 personnes dans huit comtés qui connaissent déjà une faim catastrophique et vivent dans des conditions proches de la famine.

Le PAM avait épuisé toutes les options avant de suspendre l'aide alimentaire, y compris la réduction de moitié des rations en 2021, laissant les familles dans le besoin avec moins de nourriture à manger. Ces dernières réductions de l'aide auront également un impact sur 178.000 écoliers qui ne recevront plus de repas scolaires quotidiens.

« Les besoins humanitaires dépassent largement les fonds que nous avons reçus cette année. Si cela continue, nous serons confrontés à des problèmes plus importants et plus coûteux à l'avenir, notamment une augmentation de la mortalité, de la malnutrition, des retards de croissance et des maladies », a déclaré Mme Badejo.

Des réductions plus drastiques seront inévitables, à moins que des fonds supplémentaires ne soient reçus. Le PAM a besoin de 426 millions de dollars pour atteindre six millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'ici à la fin de l’année.