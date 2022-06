« Nous pouvons et devons faire mieux », déclare la cheffe d’ONU Climat alors que la COP27 se profile à l'horizon

Les gouvernements se réunissent pour la première fois depuis la conclusion de la COP26 à Glasgow en novembre dernier, qui a vu les détails opérationnels de l'Accord de Paris de 2015 finalisés avec succès, ouvrant la voie à sa mise en œuvre.

À Bonn, les gouvernements se concentreront sur le travail dans les domaines clés de l'atténuation, de l'adaptation, du soutien aux pays en développement - en particulier le financement - et des pertes et dommages, selon le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), appelé aussi ONU Climat.

Message au monde

S'adressant aux délégués à l'ouverture de cette réunion à Bonn, la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Patricia Espinosa, a déclaré qu'il fallait «des interventions et des décisions au niveau politique dans chacun de ces domaines afin de parvenir à un ensemble équilibré ».

« Cela enverra un message clair au monde que nous allons dans la bonne direction. Parce que le monde va se poser une question à Charm el-Cheikh : quels progrès avez-vous fait depuis Glasgow ? », a-t-elle ajouté

L'Accord de Paris sur le changement climatique de 2015 vise à maintenir l'augmentation moyenne de la température mondiale au cours de ce siècle bien en dessous de 2 degrés Celsius, et à stimuler les efforts pour limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

La haute responsable de l'ONU a averti que le changement climatique progresse de façon exponentielle.

Selon elle, alors que le monde risque actuellement de plus que doubler l'objectif de 1,5 degré inscrit dans l'Accord de Paris d'ici la fin du siècle, l'ambition doit être relevée de toute urgence pour éviter les pires impacts du changement climatique, et une action et des progrès immédiats à Bonn sont nécessaires.

© Unsplash Les effets du changement climatique sont la cause de milliers de morts chaque année et entraînent des milliards de dollars de pertes économiques.

Les attentes augmentent

« Nous devons faire avancer ces négociations plus rapidement. Le monde l'attend », a déclaré Mme Espinosa.

« Les gens savent que si les nations se sont engagées à atteindre l'objectif de 1,5 degré inscrit dans l'Accord de Paris, cet engagement implique une action accélérée et une ambition climatique accrue. Il n'est pas acceptable de dire que nous traversons une période difficile - ils savent que le changement climatique n'est pas un programme que nous pouvons nous permettre de repousser dans notre calendrier mondial », a-t-elle déclaré.

La COP27 en Égypte se concentrera principalement sur la mise en œuvre. Il est demandé aux pays de montrer comment, par le biais de législations, de politiques et de programmes, ils commenceront à mettre en pratique chez eux l'ambitieux Accord de Paris.

Mme Espinosa a annoncé la fin de son mandat après six ans à la tête du Secrétariat de la CCNUCC.

« Regardez ce que nous avons accompli au cours des six dernières années », a-t-elle déclaré. « Regardez ce que nous avons accompli au cours des 30 dernières années. Alors que nous sommes encore très en retard, le monde est toutefois dans une meilleure position grâce à la CCNUCC, grâce au Protocole de Kyoto, grâce à l'Accord de Paris. Grâce à la collaboration. Grâce au multilatéralisme. Grâce à vous. Mais nous pouvons faire mieux, nous le devons ».

L'objectif ultime de tous les accords conclus dans le cadre de la CCNUCC est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêchera toute interférence humaine dangereuse avec le système climatique, et dans un délai permettant aux écosystèmes de s'adapter naturellement et un développement durable.