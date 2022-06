Yémen : l’envoyé de l’ONU annonce le renouvellement de la trêve par les belligérants

« Je voudrais annoncer que les parties au conflit ont accepté la proposition des Nations Unies de renouveler la trêve actuelle au Yémen pour deux mois supplémentaires. La prolongation de la trêve entre en vigueur à l'expiration de la période de trêve en cours, aujourd'hui 2 juin 2022 à 19h00, heure du Yémen. La trêve est prolongée selon les mêmes conditions que l'accord initial, qui est entré en vigueur le 2 avril 2022 », a dit M. Grundberg dans une déclaration à la presse.

Selon lui, au cours des deux derniers mois, les Yéménites ont connu les avantages tangibles de la trêve : le nombre de victimes civiles a considérablement diminué, les livraisons de carburant via le port de Hodeïda ont considérablement augmenté et les vols commerciaux ont repris depuis et vers l'aéroport international de Sanaa après près de six ans de fermeture.

« Les parties se sont rencontrées face à face sous les auspices de l'ONU pour la première fois depuis des années pour progresser vers l'ouverture de routes à Taiz et dans d'autres gouvernorats et la mise en œuvre de mécanismes de désescalade militaire à l'échelle nationale », a souligné l’envoyé de l’ONU.

OSESGY L'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, s'exprime lors d'une conférence de presse en 2021.

Des mesures supplémentaires nécessaires

Il a félicité les parties d'avoir pris ces mesures et d'avoir accepté de prolonger la trêve.

« La trêve représente un changement significatif dans la trajectoire de la guerre et a été obtenue grâce à une prise de décision responsable et courageuse par les parties. Pour que la trêve réalise pleinement son potentiel, des mesures supplémentaires devront être prises, notamment en ce qui concerne les ouvertures de routes et les opérations aériennes commerciales. De telles mesures nécessiteront un leadership et une vision pour l'ensemble du Yémen », a-t-il dit.

Il a ajouté qu’il continuerait de dialoguer avec les parties pour mettre en œuvre et consolider intégralement tous les éléments de la trêve et progresser vers un règlement politique durable du conflit qui réponde aux aspirations et aux demandes légitimes des Yéménites.

Il s’est dit reconnaissant du soutien de la communauté internationale pour la mise en œuvre et le renouvellement de la trêve. Il a noté en particulier le soutien de l'Arabie saoudite et d'Oman, ainsi que des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a aussi réitéré sa gratitude à l’Égypte et à la Jordanie pour leur soutien en vue de faciliter la reprise des vols commerciaux internationaux depuis l'aéroport de Sanaa.

« En acceptant de mettre en œuvre et maintenant de renouveler la trêve, les parties ont donné une rare lueur d'espoir aux Yéménites qu'une fin à ce conflit dévastateur est possible. Je compte sur la coopération continue et de bonne foi des parties pour instaurer la confiance et prendre des mesures significatives en vue d'offrir un avenir pacifique à tous les Yéménites », a conclu M. Grundberg.

Le Secrétaire général de l’ONU António Guterres a salué l'accord entre le gouvernement du Yémen et les Houthis pour renouveler la trêve.

« J'exhorte vivement les parties à achever sans délai la mise en œuvre intégrale des termes de la trêve afin de défendre les intérêts de tous les Yéménites, qui continuent de souffrir de l'une des pires crises humanitaires au monde », a-t-il dit dans une déclaration à la presse.