Europe : le changement climatique menace l'accès à l'eau et à l'assainissement, avertit l’ONU

Cette mise en garde a été lancée par Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Europe (OMS/Europe) lors de discussions intergouvernementales tenues à Genève cette semaine.

Cela arrive à un moment crucial alors que les gouvernements se préparent pour la Conférences des Nations Unies sur le climat COP 27 (novembre 2022) et la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023.

Bien que les initiatives d'adaptation liées à la gestion de l'eau soient incluses comme une priorité dans de nombreuses contributions déterminées au niveau national (CDN) et programmes d'action nationaux (PAN) dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, les mécanismes de gouvernance et les méthodes d'intégration de l'eau et du climat sont absents, et l'interface de l'eau potable, l'assainissement et la santé ne sont pas pris en compte dans la plupart des cas.

Face à la montée des menaces, la 13e réunion du Groupe de travail sur l'eau et la santé dans le cadre du Protocole sur l'eau et la santé - guidé par un document d'information -, a discuté en particulier de la manière dont le renforcement des mesures concrètes des pays dans le cadre juridique du Protocole peut accroître résilience.

L'eau, l'assainissement et l'hygiène menacés dans tous les pays de la région

Les changements climatiques entraînent de graves conséquences pour les pays de toute la région européenne, allant des dommages aux infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement, à la dégradation des captages et de la qualité de l'eau de source, au déversement de déchets humains dans l'environnement, à la réduction de la disponibilité de l'eau et à la contamination des approvisionnements en eau en passant par le changement des besoins de consommation pour maintenir l'hydratation.

On estime qu'environ 35% de la superficie de l'Union européenne sera soumise à un stress hydrique élevé d'ici les années 2070, date à laquelle le nombre de personnes supplémentaires touchées (par rapport à 2007) devrait être de 16 à 44 millions. À l'échelle mondiale, chaque augmentation de température de 1 °C causée par le réchauffement climatique devrait entraîner une réduction de 20% des ressources en eau renouvelables et affecter 7% supplémentaires de la population.

La perte de services entraînera l'utilisation de sources d'eau insalubres ou l'incapacité de maintenir de bonnes pratiques d'hygiène. Les dommages aux systèmes d'assainissement entraîneront une exposition accrue aux agents pathogènes.

Ces impacts se font déjà sentir dans la région. La Hongrie, par exemple, a mis en garde contre des coûts opérationnels supplémentaires importants pour le traitement des eaux usées en raison de l'augmentation de la demande d'énergie de pompage et de la perturbation des stations d'épuration. Les Pays-Bas ont relevé des défis pour assurer l'approvisionnement en eau, tout comme l'Espagne pour maintenir un approvisionnement minimum en eau potable en période de sécheresse.

Les impacts climatiques sur les services d'eau et d'assainissement exacerbent encore les défis du respect des droits à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, ce qui est loin d'être une réalité aujourd'hui dans la région paneuropéenne : plus de 16 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable de base et plus de 31 millions de personnes ont besoin d'un assainissement de base.

La région paneuropéenne englobe un large éventail de climats et d'environnements hétérogènes, allant du climat aride et semi-aride de l'Asie centrale à la Méditerranée subtropicale et à l'Europe du Nord riche en eau. Les projections du changement climatique indiquent des augmentations constantes de la température et des régimes de précipitations variables au cours des prochaines décennies. Des augmentations projetées des précipitations sont attendues en Europe du Nord et une diminution des précipitations aux latitudes méridionales.

Protocole sur l'eau et la santé

En l'absence de mécanismes et de méthodes de gouvernance adéquats dans de nombreux pays pour relever l'ampleur des défis à venir, le renforcement des mesures dans le cadre du Protocole sur l'eau et la santé - un accord multilatéral unique servi par la CEE-ONU et l'OMS/Europe - peut jouer un rôle clé.

Le Protocole peut soutenir le développement d'un menu d'options pour l'inclusion de l'eau, de l'assainissement et de la santé dans les CDN et les PAN dans le cadre de l'Accord de Paris. Cela peut également aider à garantir que les stratégies nationales et infranationales d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement intègrent une logique climatique et une analyse des risques claires.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé tous les pays de la région à adhérer au Protocole et à appliquer pleinement ses dispositions.

Les mesures et plans des pays dans le cadre du Protocole illustrent son efficacité : 53% des eaux usées en Israël bénéficient d'un traitement tertiaire (filtration et désinfection) et les eaux usées traitées sont réutilisées, principalement dans l'agriculture. La modernisation et l'entretien adéquat des installations de traitement des eaux usées dans le pays visent en outre à réduire davantage les charges polluantes des eaux usées rejetées dans l'environnement. Au Luxembourg, la construction de bassins de rétention des eaux pluviales, de bassins d'orage et de stations de pompage permettra de gérer les augmentations prévues des périodes pluvieuses.

Le mécanisme de fixation d'objectifs du Protocole offre un cadre de responsabilisation aux niveaux national et international, offrant un outil utile pour planifier l'adaptation au changement climatique, nécessitant la mise en place d'un mécanisme de coordination intersectorielle, une large participation et une analyse des lacunes, l'élaboration de scénarios et la hiérarchisation de mesures fondées sur des choix de développement.