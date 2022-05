L'une des personnes qui a bénéficié de ces centres est Leyla Al Darazi, originaire du Liban, qui, bien que née de sexe masculin, s'identifie comme une femme depuis son plus jeune âge.

A l’occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, célébrée le 17 mai, Leyla a raconté son histoire à Begum Basaran, assistante en communication de l'OIM Turquie.

« Qu'est-ce qui pousse les gens à fuir leur maison ? Les gens fuient la guerre, la faim, la violence, l'extrême pauvreté, et même l'aventure ou l'amour. J'ai quitté le Liban. Je courais un réel danger d'être tuée parce que j'étais née dans le mauvais corps, et je voulais en parler.

À neuf ans, je me suis regardée dans un miroir et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas un corps de fille. Je m'identifiais à mes cinq sœurs. Je pensais que j'étais l'une d'entre elles. J'aimais jouer avec elles, je portais les vêtements de ma mère quand je passais du temps avec elles. Je ne passais presque pas de temps avec mes frères.

Battue et rejetée

Quand mon père m'a vu comme ça, il m'a battu. Il m'a frappé si fort avec un bâton que je me suis évanoui, le sang coulant de mes oreilles. Une autre fois, il m'a poignardé dans le bras. J'ai encore cette cicatrice physique.

Ce que vous voyez n'est pas qui je suis : Je suis Leyla

Il ne m'a jamais acceptée. Pourtant, j'étais une fille. Je le savais alors, et encore aujourd'hui, même si je suis père, je ne me sens toujours pas homme. Je suis piégée dans mon corps. Je ne veux pas avoir de barbe. Ce que vous voyez n'est pas qui je suis : Je suis Leyla.

Ce choix, cette vie, n'a pas été facile. J'ai été victime d'une intimidation sans merci à l'école. Mon père a même essayé de me faire expulser. Il m'a chassée de la maison et j'ai dû travailler pour vivre, juste pour finir l'école.

Puis ce fut l'université. On aurait pu penser que j'y trouverais un peu de tolérance. Ce n'est pas le cas. C'est toujours la même histoire : intimidation et discrimination, intimidation et discrimination. Je sais que l'éducation est la clé, de la réussite et de la tolérance. Et l'éducation était comme le fruit défendu pour moi. Plus on essayait d'entraver mon développement, plus j'avais envie de l'utiliser pour poursuivre mes objectifs.

La dissimulation

Après l'université, j'ai travaillé dans les médias et j'ai gardé mon identité secrète. Petit à petit, j'ai commencé à reconnaître d'autres personnes comme moi.

Le jour, nous communiquions par des signes secrets, mais la nuit, je dissimulais ma barbe, mettais une perruque et savourais le sentiment d'être libre, d'être moi.

J'ai épousé une lesbienne pour apaiser ma famille et nous avons eu deux merveilleux enfants

Malgré quelques moments précieux, la vie était toujours compliquée. Très compliquée. J'ai épousé une lesbienne pour apaiser ma famille et nous avons eu deux merveilleux enfants au cours de nos sept années de mariage.

Finalement, j'ai décidé d'arrêter de nier qui j'étais et de travailler pour nos droits LGBTQI+. J'ai noué des liens avec d'autres personnes de cette communauté et je suis devenue militante, en tenant un blog et en dirigeant un site web LGBTQI+.

Et voilà, j'étais là.

Malgré toutes les difficultés, la double vie et les tabous, j'avais une très belle vie au Liban : j'avais une maison, une belle voiture, un bon travail, des amis et de beaux et merveilleux enfants... et les ennuis arrivaient.

Des hommes venaient pour me tuer

Une nuit, j'étais à la maison quand j'ai entendu des cris venant de l'extérieur et j'ai su que des hommes venaient pour me tuer. À leurs yeux, ma vie était un péché et je méritais de mourir. J'ai sauté du balcon et je me suis enfuie.

Je n'ai rien pris car je voulais juste éviter d'être attrapée et tuée. Je suis arrivée à l'aéroport à 3 heures du matin, et j'étais à Istanbul avant l'aube.

Lorsque je suis arrivée en Turquie, j'ai été inspirée par la liberté dont jouissaient les membres de la communauté LGBTIQ+ dans la société. Ils m'ont donné l'espoir de pouvoir être la femme que je suis. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai commencé à m'habiller avec de belles robes, à me maquiller et à sortir en ville avec eux. Cependant, même si la solidarité régnait dans notre communauté, dans la société en général, j'ai été confrontée ici à la même discrimination et aux mêmes discours de haine qu'au Liban.

OIM Turquie/Begum Basaran Leyla avec son fils de douze ans et sa fille de treize ans.

Maman et papa

Puis deux bonnes choses se sont produites. D'abord, il y a six mois, mon ex-femme m'a aidé à remplir tous les documents pour les enfants et ma sœur les a amenés ici. Maintenant ils vivent avec moi. Je suis leur papa et leur maman.

Ensuite, j'ai pris contact avec un centre pour migrants géré par l'OIM, qui m'a aidé à régler des questions juridiques, comme la scolarisation de mes enfants et l'obtention de soins médicaux réguliers. Ils m'ont même aidé à trouver un emploi dans un restaurant arabe.

Je veux vivre comme je suis, sans m'inquiéter. Et encore une fois, je dois remercier l'OIM de m'avoir aidée.

La vie est stable, la panique est passée, et j'ai mes enfants avec moi.

Cependant, ce n'est pas la fin de mon voyage. La Turquie a été bonne pour moi, dans l'ensemble. Je veux vivre comme je suis, sans inquiétude. Et encore une fois, je dois remercier l'OIM de m'avoir aidé à mettre un pied sur cette route.

Je me suis rendue au bureau provincial des migrations pour un entretien, et après deux jours, on m'a accordé le statut de réfugié conditionnel. Je n'ai pas reçu d'autres informations sur la réinstallation.

En attente

Je suis en attente. Je ne sais pas où je vais finir. Je pense que ce serait bien de m'installer dans un pays anglophone ou francophone car ce sont les langues que je parle.

Je voudrais terminer en disant que la discrimination est tout à fait futile. Elle ne présente aucun avantage. Elle n'apporte rien. Elle ne fait que nuire aux personnes et à la société.

En ce qui me concerne, elle m'a rendu plus fort, et j'ai maintenant une nouvelle famille : la communauté LGBTIQ+. Mais il ne s'agit pas seulement de ma communauté et de ma famille. C'est ma vie et c'est un symbole de mon identité. Et je suis sûre d'une chose : nous sommes tous nés égaux et nous méritons tous d'être traités comme tels ».