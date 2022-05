Ukraine : aucune trace d'un programme secret d'armes biologiques, répète l’ONU

Ce message avait déjà été adressé au Conseil de sécurité les 11 et 18 mars par la Haut-Représentante aux affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu.

« Cela reste le cas aujourd'hui », a déclaré vendredi Thomas Markram, qui est l’adjoint de Mme Nakamitsu.

La Russie, les États-Unis et l'Ukraine sont tous des États parties à la Convention de 1972 sur les armes biologiques interdisant la mise au point, la production, l'acquisition, le transfert, le stockage et l'utilisation d'armes biologiques et à toxines.

M. Markram a expliqué que la Convention contient plusieurs mesures que les États parties concernés peuvent utiliser pour répondre aux préoccupations ou aux soupçons concernant les activités de leurs pairs.

Par exemple, a-t-il dit, conformément à l'article V, les États parties peuvent se consulter et coopérer pour résoudre tout problème par le biais de procédures internationales, y compris sur une base bilatérale. Notant que l'une de ces procédures est la convocation d'une réunion consultative, il a indiqué que d'autres possibilités existent dans le cadre de l'Article VI.

« J'encourage donc tous les États parties ayant des préoccupations en matière de respect à utiliser les procédures disponibles en vertu de la Convention », a déclaré M. Markram. Le Bureau des affaires de désarmement est prêt à appuyer toutes les procédures prévues par la Convention que les États parties pourraient décider d'utiliser.

Menace présumée pour la biosécurité en Europe de l'Est

L'Ambassadeur russe Vassily Nebenzia a déclaré que son pays avait convoqué la réunion d'aujourd'hui - la troisième sur ce sujet - parce qu'il continue de recevoir des preuves que le ministère américain de la Défense mène des projets biologiques dangereux de nature militaire secrète à la frontière occidentale avec son pays.

« C'est une menace réelle pour la biosécurité de notre pays, de la région et, compte tenu de la nature transfrontalière de ces menaces biologiques, pour le monde entier », a-t-il déclaré. Pourtant, comme l'a confirmé M. Markram, ni l'Ukraine ni les États-Unis n'ont inclus d'informations sur cette menace dans les rapports prévus par la Convention, a-t-il déclaré.

La prévention d'une activité aussi dangereuse n'est possible que grâce à « l'opération militaire spéciale » de son pays, a-t-il déclaré. Il a attiré l'attention sur le "Projet 3007" dans lequel des spécialistes ukrainiens, sous la supervision de collègues américains, prélèvent des échantillons d'eau du Dnipro, du Danube et d'autres voies navigables, à la recherche d'agents pathogènes, tels que la typhoïde. Les échantillons sont ensuite envoyés aux États-Unis.

La question logique est « pourquoi ? », a-t-il dit. Un coup d'œil sur une carte des sources d'eau de l'Ukraine suffit pour comprendre que les résultats pourraient être utilisés pour créer une catastrophe biologique en Russie, à travers la mer d'Azov et la mer Noire, et en Europe de l'Est, a-t-il ajouté.

Entre autres allégations, il a accusé l'Ukraine d'avoir tenté de répandre des bioaérosols dangereux dans toute la Russie, soulignant qu'elle avait reçu en janvier 50 drones équipés pour lancer un tel assaut, et les États-Unis de financer ces activités par le biais de sous-traitants.

Il a déclaré qu'un autre incident biologique en 2020 utilisant de la « fausse monnaie » comme vecteur de la tuberculose à Louhansk, a mis en danger les enfants qui l'ont trouvé. « Cet argent était infecté par une tuberculose bioactive », a-t-il affirmé, confirmation d'une « tendance très inquiétante ». Il a poursuivi en affirmant que d'autres preuves impliquent des scientifiques américains dans la réalisation d'expériences sur des patients psychiatriques à l'hôpital numéro 3, à Kharkiv.

Allégations « fantaisistes », théories du complot

À son tour, l'Ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard M. Mills, a déploré que le haut responsable du désarmement des Nations Unies ait été invité à se joindre à la « conversation vraiment farfelue » d'aujourd'hui. Il a reproché à la Russie d'utiliser à nouveau le Conseil comme plate-forme pour répandre des théories de désinformation et de complot sur l'Ukraine alors qu'elle poursuit son assaut brutal et inhumain contre le peuple ukrainien.

« La Russie avilit à plusieurs reprises le Conseil par ces réunions absurdes », a-t-il déclaré. Les allégations sans fin de programmes d'armes chimiques et biologiques en Ukraine sont catégoriquement fausses et « ridicules ». En faisant des affirmations « fantaisistes » sur les billets de banque empoisonnés, les traitements secrets des prisonniers psychiatriques et les accords de non-divulgation, « c'est comme si les points de discussion de la délégation russe provenaient d'un mauvais roman d'espionnage », a-t-il déclaré.

Ils suivent une tendance bien établie, a-t-il dit, dans lequel les autorités russes accusent les autres des violations mêmes qu'elles ont perpétrées ou ont l'intention de perpétrer. Il a mis en garde contre le fait d'accorder du crédit à ces affirmations « étranges ».

Ce qu'il ne faut pas oublier, a-t-il dit, c'est que la Russie a une longue et bien documentée histoire d'utilisation d'armes chimiques, y compris dans les tentatives d'assassinat et l'empoisonnement des ennemis du Président russe Vladimir Poutine, dont le chef de l'opposition Alexeï Navalny.