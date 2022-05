« La guerre a déjà causé la destruction d'infrastructures dans de nombreuses zones urbaines d'Ukraine et exigera d'énormes efforts de la part du gouvernement et des partenaires internationaux pour reconstruire après la cessation des hostilités », a affirmé la CEE-ONU.

Selon la Commission, le ministère du Développement des communautés et des territoires avait élaboré, en avril dernier, des projets de recommandations pour les plans de reconstruction des villes et des établissements humains.

S'appuyant sur leur coopération de longue date, le ministère a demandé le soutien de la CEE-ONU pour poursuivre l'élaboration des recommandations.

C’est ainsi que la Commission a créé l'équipe spéciale, la Task Force UN4Kharkiv, qui comprend plus de dix agences de l’ONU œuvrant ensemble pour soutenir les efforts du gouvernement ukrainien dans le développement d'approches innovantes pour la reconstruction des villes en Ukraine.

Un plan de reconstruction pour la deuxième plus grande ville d'Ukraine

Le ministère a lancé un premier projet pilote sur le développement d'un plan de reconstruction pour la ville de Kharkiv, qui devrait devenir un modèle pour la reconstruction d'autres villes ukrainiennes.

Lors du deuxième Forum des maires de la CEE-ONU, début avril, le maire de de la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Ihor Terekhov, avait exposé sa vision de la reconstruction de la ville et invité l'architecte Lord Norman Foster, parrain informel du Forum des maires, à élaborer le nouveau plan directeur de la ville.

Lord Foster a accepté l'invitation et publié un manifeste pour la reconstruction de la ville de Kharkiv, dans lequel il s'est engagé à « réunir les meilleurs esprits dotés des meilleures compétences en matière de planification, d'architecture, de conception et d'ingénierie », tout en associant les meilleurs talents ukrainiens à l'expertise et aux conseils du monde entier.

CEE_ONU La CEE-ONU s’est engagée en faveur du nouveau plan directeur de la ville de Kharkiv, deuxieme ville de l'UKraine .

Réaliser la ville du futur sur la base du patrimoine le plus vénéré

Selon le manifeste, « la première étape consisterait en un plan directeur de la ville lié à la région, avec l'ambition de combiner le patrimoine le plus aimé et le plus vénéré du passé avec les éléments d'infrastructure et les bâtiments les plus souhaitables et les plus écologiques.

« Il s'agit de réaliser la ville du futur maintenant et de planifier sa vie dans les décennies à venir. Un plan directeur est un acte de confiance dans l'avenir pour les générations à venir », explique le manifeste de Lord Foster.

Pour le maire de Kharkiv, la reconstruction de la ville est l'occasion de « reconstruire de grandes installations de production et de leur insuffler une seconde vie ».

« Dans la nouvelle et paisible Kharkiv, nous souhaitons accorder une grande attention au développement du secteur informatique, des parcs industriels de haute technologie et de l'industrie. C'est l'occasion de reconstruire de grandes installations de production et de leur insuffler une seconde vie », a fait valoir M. Terekhov en exposant sa vision pour le plan de reconstruction.

En termes d'architecture, de confort et de sécurité, le maire espère que la ville de Kharkiv atteindra « un tout autre niveau ».

« Nous prévoyons de construire un centre-ville ultramoderne, de diversifier nos quartiers pour qu'ils soient différents les uns des autres. Nous construirons également des abris anti-bombes, des parkings souterrains à double usage, des carrefours routiers à plusieurs niveaux, des pistes cyclables, de nouvelles zones de loisirs, des parcs et des places », a précisé le maire ukrainien.

La Task Force UN4Kharkiv

La CEE-ONU signale que le travail sur le plan directeur a commencé le 12 avril dernier, avec la première réunion de coordination de la Task Force UN4Kharkiv et le travail de collecte de données et d'informations pour le plan directeur de Kharkiv est en cours.

Des réunions de coordination hebdomadaires entre l'administration de la ville de Kharkiv, la Fondation Norman Foster et les experts nationaux et internationaux impliqués ont été organisées par la CEE-ONU.

Des groupes de travail ont été créés autour de quatre axes : (1) le développement du plan directeur ; (2) la consultation publique sur « Kharkiv avant et après la guerre » ; (3) la conception et l'architecture du plan directeur réunissant des architectes et des experts en architecture internationaux et locaux ; (4) l'évaluation des destructions dans la ville.

Parallèlement à l'élaboration du plan directeur, UN4Kharkiv œuvre à la refonte du projet national de recommandations pour les plans de reconstruction des villes et des établissements humains et à la cartographie des capacités des agences des Nations Unies et des approches et instruments disponibles pour soutenir les efforts du gouvernement pour reconstruire les villes et les régions ukrainiennes.

La présentation des premiers résultats de l'équipe spéciale UN4Kharkiv devrait avoir lieu le 24 mai prochain.

Garder espoir et regarder vers l'avenir au milieu de la souffrance

« Les négociations doivent mettre un terme à cette guerre insensée dès maintenant afin que les efforts de développement durable, dont le besoin est urgent, puissent reprendre », a déclaré la Secrétaire exécutive de la CEE-ONU.

Olga Algayerova a souligné l’importance de garder espoir et regarder vers l'avenir.

« C'est pourquoi la CEE-ONU s'engage pleinement à travailler avec le gouvernement de l'Ukraine et la ville de Kharkiv pour planifier les efforts de reconstruction durable, en associant l'expertise et la vision de nos partenaires du système des Nations Unies et de Lord Foster », a expliqué Mme Algayerova.