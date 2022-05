« La solidarité est un principe fondateur de l’UPU. Nos collègues d’Ukrposhta ont lancé un appel à l’aide et nous devons y répondre pour que les habitants et les collectivités continuent de recevoir l’aide humanitaire et les autres services essentiels de la poste », a déclaré Masahiko Metoki, Directeur général du Bureau international de l’UPU. « J’appelle donc notre famille postale à soutenir nos collègues en Ukraine par tous les moyens possibles, y compris par cette nouvelle voie ».

Ukrposhta a continué à distribuer l’aide humanitaire, les paiements de pension et les envois postaux tout au long du conflit, malgré les pertes en vies humaines et les blessés parmi les effectifs postaux ainsi que les dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures de la poste.

Reconstruire l'infrastructure postale

Les dons par le biais du FAQS permettront de soutenir la reconstruction de l’infrastructure postale et le rétablissement des services postaux, conjointement avec le fonds d’urgence et de solidarité de l’UPU.

Le FAQS soutient des projets dans les pays en développement dans le but d’améliorer la qualité des services postaux, et grâce au fonds d’urgence et de solidarité, l’UPU fournit une aide d’urgence pour rétablir les services postaux immédiatement après une crise. Cette synergie entre les deux fonds permettra aux pays bénéficiaires du FAQS de faire don d’une partie de leurs actifs du FAQS à des projets conjoints d’aide d’urgence en faveur de l’Ukraine.

Par le passé, les fonds du FAQS ont servi à fournir une aide d’urgence aux postes d’Haïti, d’Indonésie, des Maldives, du Pakistan, de Sri Lanka et d’autres pays.

L’Union postale universelle est une institution spécialisée des Nations Unies dont le siège se trouve à Berne, capitale de la Suisse. Fondée en 1874, elle est l’une des plus anciennes organisations internationales et constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal.