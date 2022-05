Les conventions collectives sur le lieu de travail sont essentielles pour la reprise mondiale, indique l'OIT

Après deux ans de confinement dû à la pandémie de Covid-19 et dans un contexte de pressions croissantes sur le modèle d'entreprise classique du « 9h à 17h » - des contrats à zéro heure au télétravail - le Directeur général de l'OIT, Guy Ryder, a insisté jeudi sur le fait que les négociations volontaires, connues sous le nom de négociations collectives, ont fait leurs preuves.

« Les travailleurs veulent garder la tête hors de l'eau, lorsque les prix augmentent, comme c'est le cas actuellement, et ils veulent assurer la sécurité sur le lieu de travail et garantir les congés maladie payés qui se sont avérés si essentiels au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré aux journalistes à Genève. « De leur côté, les employeurs ont salué les accords qui leur ont permis de conserver des travailleurs qualifiés et expérimentés, afin de pouvoir redémarrer, se rétablir et rebondir ».

Il a ajouté que « plus le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives est élevé, plus les inégalités salariales sont faibles. Et plus l'égalité et la diversité sont susceptibles d'être présentes sur le lieu de travail ».

Un rôle crucial pendant la pandémie

Selon un nouveau rapport de l'agence des Nations Unies, intitulé Rapport sur le dialogue social 2022 : La négociation collective pour une reprise inclusive, durable et résiliente, plus d'un salarié sur trois dans 98 pays voit actuellement son salaire, ses heures de travail et autres conditions professionnelles fixés par des négociations collectives autonomes entre un syndicat et un employeur ou une organisation d'employeurs.

Mais il existe des variations considérables d'un pays à l'autre, indique l'OIT, allant de plus de 75% des travailleurs ayant une convention collective dans de nombreux pays européens et en Uruguay, à moins de 25% dans environ la moitié des pays pour lesquels des données sont disponibles.

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, le rapport de l'OIT indique que la négociation collective a contribué à protéger les emplois et les revenus des personnes.

« La négociation collective a joué un rôle crucial pendant la pandémie en forgeant la résilience en vue de protéger les travailleurs et les entreprises, de garantir la continuité des activités et de sauver des emplois et des revenus », a déclaré Guy Ryder, notant que les accords conjoints avaient également contribué à apaiser les inquiétudes de millions de travailleurs en renforçant la sécurité et la santé au travail sur le lieu de travail, ainsi que les congés de maladie payés et les prestations de soins de santé.

« Des modalités de travail flexibles et des dispositions relatives aux congés ont été négociées afin que les travailleurs, en particulier les femmes, puissent concilier leur travail avec des responsabilités supplémentaires liées à la fermeture d'écoles ou à la maladie de membres de leur famille », a-t-il ajouté. « Et les travailleurs temporaires ont vu leurs contrats prolongés ou convertis en contrats permanents afin qu'ils puissent maintenir leurs revenus ».

Une nouvelle réalité hybride

Après deux années de bouleversements sur le lieu de travail causés par le coronavirus, les conventions collectives postpandémie ont maintenant évolué pour refléter les nouvelles réalités du travail à domicile et d'autres pratiques de travail « hybrides », a soutenu le Directeur général de l’OIT.

En effet, l’étude indique que la négociation collective va être un outil essentiel pour faire face aux changements fondamentaux qui bouleversent le monde du travail.

Compte tenu de la croissance rapide des diverses modalités de travail – y compris le travail temporaire, à temps partiel et à la demande, les relations d'emploi multipartites, le travail non salarié dépendant et, plus récemment, le travail sur plate-forme effectué dans le cadre de différentes relations de travail et d'emploi – plusieurs pays ont pris des mesures pour assurer la reconnaissance effective du droit à la négociation collective pour tous les travailleurs, explique l'étude de l'OIT.

« Les accords se concentrent déjà sur l'égalité des chances, l'intégration des pratiques de travail sur site et à distance, la re-réglementation du temps de travail en un droit à la déconnexion et la prise en compte des préoccupations communes des travailleurs et des employeurs en matière de cybersécurité et de confidentialité des données », a déclaré M. Ryder. Il a appelé à ce que davantage de pays favorisent le dialogue entre les organisations de travailleurs et les employeurs.

« Il y a de très bonnes raisons de renforcer les institutions qui facilitent la négociation collective », a poursuivi le chef de l'OIT. « Les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être fortes pour garantir la légitimité des solutions convenues, et compte tenu de la prolifération de diverses formes de travail, nous devons assurer la reconnaissance effective du droit à la négociation collective effective pour tous les travailleurs ayant besoin de protection ».

Le rapport souligne que la négociation peut ainsi avoir des effets positifs sur la stabilité, l'égalité, la conformité et la résilience des entreprises et des marchés du travail.