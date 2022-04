151 cas d’infection de salmonellose liés à des chocolats de la marque Kinder, ont été détectés dans 11 pays, indique l’OMS

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que plus de 150 cas suspects de salmonellose ont été recensés - de la Belgique aux États-Unis - après que les autorités réglementaires britanniques ont signalé un groupe de cas de salmonelle (S.) Typhimurium il y a un mois, ce qui a entraîné un rappel mondial.

Les enfants de moins de 10 ans ont été les plus touchés - ils représentent environ 89 % des cas - et les données disponibles indiquent que neuf patients ont été hospitalisés. Il n'y a pas eu de décès.

« Le risque de propagation dans la région européenne de l'OMS et dans le monde est considéré comme modéré jusqu'à ce que des informations soient disponibles sur le rappel complet des produits », a déclaré l'agence des Nations unies dans un communiqué.

Dans les gènes

Le séquençage génétique de la bactérie salmonelle qui a déclenché l'alerte alimentaire a montré que l'agent pathogène était originaire de Belgique.

Au moins 113 pays en Europe et dans le monde ont reçu des produits Kinder pendant la période de risque, a déclaré l'OMS, ajoutant que des bactéries de salmonelle correspondant aux cas d'infection humaine actuels ont été trouvées en décembre et janvier derniers, dans des réservoirs de babeurre d'une usine dirigée par les chocolatiers Ferrero, dans la ville belge d'Arlon.

Selon les médias, la fermeture temporaire de l'usine a été ordonnée au début du mois.

Dans une déclaration, l'OMS a indiqué que la souche de salmonelle en cause est résistante à six types d'antibiotiques.

Les symptômes de la salmonellose sont relativement bénins et les patients se rétablissent sans traitement spécifique, dans la plupart des cas. Cependant, les risques sont plus élevés pour certains enfants et patients âgés où la déshydratation peut devenir sévère et mettre leur vie en danger.

OMS Répartition géographique des cas d'épidémies de Salmonella Typhimurium signalés (n=151) et des pays où les produits impliqués ont été distribués (n=113), au 25 avril 2022.

Rappel total

Le communiqué de l'OMS indique qu'au 25 avril, « un total de 151 cas génétiquement apparentés de S. Typhimurium suspectés d'être liés à la consommation des produits chocolatés impliqués ont été signalés dans 11 pays » : Belgique (26), France (25), Allemagne (10), Irlande (15), Luxembourg (1 cas), Pays-Bas (2), Norvège (1 cas), Espagne (1 cas), Suède (4), Royaume-Uni (65) et États-Unis d'Amérique (1 cas).

Bien qu'il existe environ 2 500 souches de bactéries Salmonella, la majorité des infections humaines sont causées par deux sérotypes : Typhimurium et Enteritidis.

Fièvre, vomissements et aggravation

La salmonellose se caractérise par une fièvre aiguë, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et une diarrhée qui peut être sanglante comme dans la plupart des cas d'infection actuels.

Les symptômes apparaissent généralement entre six et 72 heures après l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par des salmonelles, et la maladie peut durer de deux à sept jours.

La bactérie Salmonella est largement présente chez les animaux domestiques et sauvages, tels que la volaille, les porcs et les bovins. Les animaux domestiques ne sont pas non plus à l'abri et l'OMS note que les salmonelles "peuvent traverser toute la chaîne alimentaire, depuis l'alimentation animale, la production primaire et jusqu'aux ménages ou aux établissements de restauration et aux institutions".

Chez l'homme, la salmonellose est généralement contractée après avoir consommé des aliments d'origine animale contaminés (principalement des œufs, de la viande, de la volaille et du lait

Prévention de la salmonellose

La prévention nécessite des mesures de contrôle à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production agricole à la transformation, la fabrication et la préparation des aliments, tant dans les établissements commerciaux qu'à domicile.

Les mesures générales de prévention pour le public sont :

Le lavage des mains à l'eau et au savon, en particulier après un contact avec des animaux de compagnie ou de ferme, ou après être allé aux toilettes ;

S'assurer que les aliments sont correctement cuits ;

Ne boire que du lait pasteurisé ou bouilli ;

Eviter la glace, sauf si elle est fabriquée à partir d'eau salubre ;

Laver soigneusement les fruits et légumes.

L'OMS recommande au grand public de suivre les informations fournies par leur gouvernement national pour obtenir plus d'informations sur la flambée et les produits impliqués.