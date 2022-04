Guerre en Ukraine : Près d'un million de déplacés vont bénéficier du programme de réhabilitation d'abris de l'OIM

« Les résidents de ces centres collectifs nouvellement établis, et dans de nombreux cas improvisés, comprennent des femmes enceintes et célibataires, des familles avec de nombreux enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées », a déclaré Marco Chimenton, coordinateur du programme d'urgence et de stabilisation de l'OIM en Ukraine.

Nearly one million displaced persons in #Ukraine to access safe shelter.



« Les travaux de réhabilitation menés par l'OIM amélioreront les conditions d'hébergement de ces populations vulnérables, tout en fournissant des emplois aux communautés locales et en soutenant indirectement l'économie locale ».

Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF), les gouvernements allemand et japonais, ainsi que le Bureau d'aide humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) fournissent un financement initial de 30 millions de dollars. L'OIM, qui travaille en Ukraine depuis 1996, engagera et formera des équipes techniques mobiles pour remettre en état les bâtiments où les familles vulnérables fuyant les régions touchées par la guerre ont cherché refuge.

Selon l'enquête de l'OIM sur les déplacements dans l'ensemble du pays, publiée hier, plus de 7,7 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers et de se déplacer vers d'autres régions du pays depuis le début de la guerre. Les régions occidentales de l'Ukraine restent la principale destination des personnes nouvellement déplacées.

Les travaux en cours se concentrent sur le remplacement et la réparation des fenêtres, des portes et des toits, la remise en état des systèmes électriques, l'amélioration des installations sanitaires et l'installation de cloisons temporaires pour garantir l'intimité.

Initialement, le programme couvrira les cinq régions occidentales de l'Ukraine (Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Vinnytsia et Chernivtsi), avec une possibilité d'extension à d'autres régions en fonction des besoins et de la situation sécuritaire. Le programme sera mis en œuvre en coordination avec les autorités locales, les autres partenaires humanitaires et les organisations locales de la société civile.

L'OIM est présente dans les régions de Zakarpattia, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Lviv, Vinnytsia, Kyiv, Donetsk et Luhansk, et travaille avec des dizaines d'ONG à travers le pays pour fournir une aide humanitaire permettant de sauver et de préserver la vie des PDI, des communautés d'accueil et d'autres groupes touchés par la guerre, y compris les migrants qui sont bloqués en Ukraine et ont besoin de soutien pour assurer leur sécurité pendant et après la traversée vers les pays voisins.