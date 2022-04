« Alors que le désespoir pousse les personnes extrêmement vulnérables au bord du gouffre, l’aide alimentaire et nutritionnelle est essentielle à leur survie », a fait valoir dans un communiqué, Matthias Schmale, Coordinateur résident et humanitaire par intérim de l’ONU au Nigéria.

Pour les agences humanitaires opérant dans ce pays ouest-africain, ces fonds arrivent à point nommé pour répondre aux besoins les plus urgents des personnes en situation de risque extrême.

Ces 15 millions de dollars alloués au Nigéria font partie des 100 millions de dollars que l’ONU a accordé à la lutte contre la faim en Afrique et au Moyen-Orient, alors que les retombées de la guerre en Ukraine menacent de pousser des millions de personnes encore plus près de la famine et d’exacerber les besoins humanitaires.

Selon l’ONU, l’allocation du CERF permettra aux agences humanitaires d’améliorer et de renforcer l’accès rapide et coordonné à une aide alimentaire et en espèces appropriée pour les personnes les plus vulnérables dans les zones touchées par la crise.

Une malnutrition infantile de plus en plus menaçante

Sur le terrain, la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle se détériorent. De plus en plus de familles sont poussées vers la vulnérabilité, et « contraintes de recourir à des mécanismes d’adaptation négatifs, notamment le travail des enfants et le mariage précoce ».

Chez les enfants, la malnutrition continue d’être de plus en plus menaçante. Selon l’ONU, 351 millions de dollars sont nécessaires de toute urgence d’ici le mois de mai pour fournir une sécurité alimentaire et une aide nutritionnelle vitales aux personnes les plus touchées.

Au total, le plan de réponse humanitaire 2022 pour le Nigéria cherche 1,1 milliard de dollars pour venir en aide à 5,5 millions de personnes.

Cet appel à la générosité des donateurs intervient alors que les violences et les conflits des 12 dernières années ont transformé le nord-est du Nigéria en une « crise humanitaire prolongée et alarmante ». Cette insécurité a déplacé 2,2 millions de personnes.

Près de 600.000 personnes en situation d’urgence

Selon l’analyse alimentaire et nutritionnelle du Cadre Harmonisé publiée en mars 2022, environ 600.000 personnes devraient se trouver dans une situation d’urgence, sans savoir d’où viendra leur prochain repas.

Ces personnes font partie des 4,1 millions de personnes qui devraient être en situation d’insécurité alimentaire dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, touchés par la crise, au plus fort de la période de soudure de juin à août 2022.

Cela représente une augmentation de 19 % du nombre de personnes ayant besoin d’une assistance en matière de sécurité alimentaire depuis l’analyse d’octobre 2021, dont une augmentation alarmante de 28 % du nombre de personnes dans la catégorie d’urgence.

« Grâce au soutien des agences humanitaires et des donateurs, une insécurité alimentaire catastrophique a été évitée en 2021. Cependant, le danger menace à nouveau pour la population du nord-est du Nigéria si les efforts ne sont pas soutenus et si les ressources nécessaires ne sont pas mises à disposition, permettant ainsi de prendre des mesures immédiates pour la population du nord-est du Nigéria », a conclu M. Schmale.