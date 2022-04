Myanmar : hausse de près de 65.000 personnes déplacées internes en un mois

Across #Myanmar, 912,700 people remain displaced due to conflict & instability. More than 300K IDPs in the northwest for the 1st time. Humanitarians continue providing critical lifesaving assistance amid increasing challenges. https://t.co/26QssDjXUj pic.twitter.com/E64UsMH8Dh — OCHA Myanmar (@ochamyanmar) April 20, 2022

Selon l’agence onusienne, les nouveaux déplacés internes à travers le pays ont atteint un nouveau record de 566.100 au 19 avril 2022. Il s’agit d’une hausse de près de 65.000 personnes en un mois. Ce qui porte le nombre total de personnes déplacées dans tout le pays à 912.700.

« Pour la première fois, le nombre de personnes déplacées dans le nord-ouest a dépassé 300.000 », a détaillé l’OCHA dans son dernier rapport de situation. Des centaines de milliers d’hommes, de femmes, de garçons et de filles ont ainsi fui leur foyer pour se mettre en sécurité depuis la prise du pouvoir par les militaires en février 2021.

Plus de 36.000 nouveaux réfugiés dont 34.000 en Inde

Beaucoup d’entre eux ayant été contraints de se déplacer plusieurs fois, exposant les personnes à de graves risques de protection.

En outre, l’Agence onusienne estime que plus de 36.000 personnes originaires du Myanmar ont été contraintes de se réfugier dans les pays voisins. Ce chiffre comprend 34 500 personnes en Inde et 1.600 en Thaïlande.

Face à ces récents mouvements de population, les agences humanitaires onusiennes et leurs partenaires continuent d’intensifier leur aide dans les zones de conflit du sud-est et du nord-ouest. Le but est de venir en aide aux personnes déplacées et aux communautés d’accueil, « en dépit de graves difficultés d’accès ».

Malgré les problèmes d’accès et les déficits de financement, les partenaires de la sécurité alimentaire ont apporté une aide vitale à 1,4 million de personnes, soit un quart de l’objectif initial affiché pour 2022.

Depuis le début de l’année 2022, plus de 100.000 personnes (10 %), sur le million de personnes visées, ont bénéficié de services et de traitements nutritionnels dans tout le pays. Cela inclut plus de 70.000 personnes à Rakhine, plus de 21.000 à Yangon, 4.500 à Kachin, 4.200 à Ayeyarwady, 1.300 à Kayin et près de 270 dans le nord de Shan.

Le Plan de réponse humanitaire 2022 financé à hauteur de 5%

Malgré ces efforts, le Cluster Nutrition risque d’être confronté à des ruptures de stocks de produits nutritionnels préventifs et thérapeutiques dès le mois de juin. Par ailleurs, l’OCHA note qu’il existe toujours un risque élevé de transmission de la diarrhée aqueuse aiguë (DLA) dans les camps de personnes déplacées à Rakhine, en raison des lacunes importantes en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que de la dépendance à l’égard du transport de l’eau par camion, voire par bateau, au plus fort de la saison sèche dans certaines régions.

Plus globalement, les organismes humanitaires font face à un déficit de financement. Sur l’appel de fonds du Plan de réponse humanitaire 2022 de 826 millions de dollars pour atteindre 6,2 millions de personnes, 5 % seulement (37,2 millions de dollars) de l’appel requis ont été reçus à la fin du premier trimestre de 2022. Selon l’ONU, tous les clusters sont sous-financés, entravant ainsi leur capacité à répondre aux besoins croissants et aux lacunes de la réponse.

Le coup d’État militaire il y a plus d’un an a fait plonger le Myanmar dans l’incertitude. Selon un bilan publié à la mi-mars par le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, plus de 1.600 personnes ont été tuées par la junte depuis le coup d’État. Mais ce chiffre n’inclut pas des milliers d’autres décès liés au conflit armé et aux violences qui se sont intensifiés dans tout le pays. Sur les 1.600 morts, au moins100 enfants ont été tués. Des milliers d’autres civils ont été blessés ou rendus infirmes, a indiqué l’ONU.