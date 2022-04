Guerre en Ukraine : plus de 1,4 million de personnes privées d’eau surtout dans l’Est du pays – OCHA

« Les attaques contre les infrastructures hydrauliques et les pannes de courant ont privé d’eau à 1,4 million de personnes dans l’Est du pays », a souligné le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), dans son dernier rapport de situation sur le conflit en Ukraine. Dans le même temps, 4,6 millions de personnes supplémentaires n’ont qu’un accès limité à cette ressource ».

Au moins 20 incidents distincts de dommages aux infrastructures hydrauliques ont été enregistrés, rien que dans l’est de l’Ukraine. Et la situation est encore « pire dans des villes comme Marioupol et Kherson ».

Dans cette partie orientale de l’Ukraine, les enfants et leurs familles sont privés depuis plusieurs semaines d’eau courante et de services d’assainissement, d’un approvisionnement régulier en nourriture et de soins médicaux. « Ils s’abritent dans leurs maisons et sous terre, en attendant que les bombes et la violence cessent », a détaillé l’OCHA.

Plus de 108 attaques contre des services de santé ukrainiens

Face à ces besoins en eau, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a financé l’achat de chlore liquéfié pour deux fournisseurs d’eau afin de faciliter l’approvisionnement en eau potable. Toutefois, l’ONU exhorte les parties au conflit à respecter et à protéger les infrastructures civiles, y compris celles d’approvisionnement en eau, conformément à leurs obligations en droit international humanitaire.

Par ailleurs, les Nations Unies sont gravement préoccupées par la poursuite des attaques contre les établissements de santé. Près de 108 attaques ont été enregistrées contre des établissements de santé en Ukraine, touchant 94 établissements. Elles ont fait 73 morts et 51 blessés, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui rappelle que les établissements de santé doivent être respectés et protégés par toutes les parties à ce conflit.

Plus largement, il existe des besoins humanitaires critiques pour les personnes vivant dans les zones urbaines de l’Ukraine où des bombardements ont eu lieu. Cela s’explique en partie par les dégâts considérables causés aux infrastructures civiles, qui affectent les services essentiels tels que l’électricité, le chauffage et l’eau potable, et surtout par l’interruption de l’accès à la nourriture et aux soins de santé.

L’ONU préoccupée par l’ampleur des destructions, des souffrances et des besoins dans l’Est

Selon l’OCHA, il est particulièrement inquiétant de savoir si « les conditions catastrophiques » qui prévalent actuellement à Kharkiv (Kharkivska oblast), Marioupol et Sievierodonetsk (Louhansk oblast), entre autres, vont « se répéter dans d’autres villes ». « À Marioupol (Donetsk oblast), de violents combats se poursuivent et l’on s’inquiète vivement de l’ampleur réelle des destructions, des souffrances et des besoins, qui n’est pas encore connue », a-t-il fait valoir.

L’Est de l’Ukraine continue de faire face aux combats les plus violents, les oblasts de Donetsk, Kharkivska et Louhansk étant les plus touchés. Plusieurs localités de l’oblast de Louhansk, dont Hirsch, Kreminna, Popasna et Sievierodonetsk, ont subi des bombardements intensifs pendant plusieurs jours.

Cela a entraîné des dommages importants aux infrastructures civiles et fait de nombreuses victimes civiles. Selon l’OCHA, les infrastructures essentielles d’électricité, d’eau et de gaz ont été fortement endommagées ou détruites, sans qu’il soit possible de rétablir l’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité tant que les hostilités se poursuivent.

Plus globalement, les oblasts de l’est et du sud de l’Ukraine ont été « l’épicentre des hostilités » ces derniers jours, entraînant d’importants besoins humanitaires. Dans le même temps, des attaques, notamment des tirs de missiles, continuent de se produire dans d’autres régions du pays et, plus récemment, dans le centre de l’Ukraine.