Nikole Hannah-Jones : Le projet 1619 est un livre qui commémore le 400e anniversaire du premier navire qui a amené les premiers Africains dans la colonie britannique de Virginie. Il s'agit du véritable début de l'esclavage américain dans les 13 colonies qui allaient former les États-Unis.

Ce que le projet vise, à travers une série d'essais, c'est de présenter l'esclavage comme une institution américaine fondamentale et de placer les contributions des Noirs américains au centre de l'histoire américaine.

Mais plus encore, il s'agit aussi de montrer comment l'héritage de 250 ans d'esclavage aux États-Unis façonne encore une grande partie de notre société aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement du passé, mais de ce qui se passe actuellement.

Mais l'esclavage est essentiel. Vous ne pouvez pas comprendre les États-Unis, vous ne pouvez pas comprendre le monde atlantique, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé sur le continent africain et vous ne pouvez certainement pas comprendre la grande richesse des puissances coloniales occidentales si vous ne comprenez pas l'esclavage et son héritage.

ONU Info : Que dites-vous à ceux qui disent « Je n'ai pas participé à l'esclavage, pourquoi devriez-vous encore me parler de l'esclavage » ?

Nikole Hannah-Jones : La première chose que je dirais est qu'il est illogique de croire qu'un système qui a duré 400 ans, qui a remodelé la physionomie du monde, qui a enrichi les puissances coloniales européennes, qui a jeté les bases de la prospérité économique des États-Unis, ne façonne plus la société dans laquelle nous vivons.

Par exemple, aux États-Unis, nous avons connu l'esclavage plus longtemps que la liberté et les personnes d'origine africaine restent au bas de l'échelle de tous les indicateurs de bien-être et de toutes les anciennes sociétés esclavagistes.

Si les gens lisent le projet 1619, ils verront que chaque essai ne porte pas sur un événement qui s'est produit il y a longtemps. Il s'agit de la façon dont ce qui s'est passé il y a longtemps façonne et corrompt encore une grande partie de la société actuelle.

Aucun d'entre nous n'était vivant lorsque la Constitution a été rédigée. Et pourtant, nous comprenons que c'est notre héritage. Vous ne pouvez pas vous contenter de revendiquer les parties de votre histoire qui, selon vous, vous mettent en valeur ou qui vous paraissent édifiantes.

ONU Info : Avez-vous été surprise par les réactions de certains milieux politiques ?

Nikole Hannah-Jones : Je ne suis pas surprise.

Les États-Unis, en particulier, ont été dans un grand déni de l'institution de l'esclavage et de son héritage. Nous sommes une nation fondée sur les idéaux de la liberté donnée par Dieu. Nous pensons être la nation la plus libre et la plus exceptionnelle du monde. Et l'esclavage et son héritage font mentir ce droit.

L'esclavage est une hypocrisie flagrante dans une nation qui veut croire qu'elle est le summum de la liberté dans le monde.

Mais je mentirais si je ne disais pas que la façon dont le projet a été militarisé et politisé, trois ans après sa publication initiale, est en fait assez stupéfiante.

Et ce que cela vous dit, c'est que l'histoire, à bien des égards, est une question de pouvoir. Il s'agit de savoir qui peut façonner notre compréhension collective, qui peut façonner notre mémoire collective. Et ce pouvoir ne veut pas que nous comprenions l'histoire qui le délégitime.

Et c'est ce que fait le 1619. Elle prend les gens qui ont été traités comme des marginaux, elle prend le crime mondial contre l'humanité qu'était l'esclavage et dit que c'était tout aussi important pour les États-Unis et le monde atlantique que ces idéaux de liberté. Et c'est quelque chose qui est très, très effrayant pour certaines personnes puissantes.

ONU/Israa Hamad Mémorial de l'esclavage à Stone Town, Zanzibar, République-Unie de Tanzanie

ONU Info : Quelle est votre réponse à ceux qui disent que vous exposez une blessure, plutôt que de la guérir ?

Nikole Hannah-Jones : Eh bien, il est clair que la plaie continue de suppurer. Que l'on veuille ou non enlever le pansement et comprendre pourquoi.

Il y a tout juste deux ans, nous avons eu la plus grande manifestation pour la vie des noirs de l'histoire du monde parce qu'un homme noir, George Floyd, a été tué par un policier blanc, qui a comprimé l'oxygène de cet homme pendant huit minutes.

Ceux qui disent que si nous en parlons, nous aggravons la situation, ne sont clairement pas les personnes qui vivent et souffrent dans les conditions de cette histoire.

Je crois personnellement que la lumière est le meilleur désinfectant que nous ayons, pour reconnaître et dire la vérité sur notre histoire.

Ensuite, nous pourrons commencer à la réparer.

ONU Info : Que voudriez-vous que les Africains retirent du projet 1619 ?

Nikole Hannah-Jones : C'est une question profonde et compliquée, car nous savons que les peuples africains, en particulier en Afrique de l’Ouest et centrale, ont également participé à la traite des esclaves.

Je pense qu'une reconnaissance de ce qui s'est passé est également nécessaire sur le continent africain pour avancer vers la réconciliation.

On ne peut rien faire pour changer l'histoire. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de reconnaître ce qui s'est passé et ensuite d’essayer de construire des relations ensemble.

Je pense que les Noirs américains aimeraient avoir la possibilité d'avoir la citoyenneté sur le continent et de pouvoir construire ces relations à travers ce pont.

Je pense que cette réconciliation peut être très puissante pour nous tous.

Unsplash Le fort de l'île de Gorée, au Sénégal, a été le site de l'un des premiers établissements européens en Afrique de l'Ouest.

ONU Info : Lors de votre discours à l'Assemblée générale, vous avez mis en avant la résistance des esclaves et les réparations. Pourquoi ces piliers sont-ils essentiels pour aller de l'avant de manière constructive à partir de l'héritage de l'esclavage ?

Nikole Hannah-Jones : Je suis très reconnaissante que les Nations Unies se concentrent cette année sur la résistance, parce que la façon dont on nous enseigne généralement cette histoire est que, d'une certaine façon, les noirs, les Africains se sont soumis à leur esclavage et cela est utilisé comme une justification pour l'esclavage.

Pour moi, cela enlève aussi notre humanité, car il n'est pas naturel de ne pas lutter contre l'esclavage. Même l'histoire de l'abolition est centrée sur les Blancs, d'une manière qui nous prive de notre autonomie.

Ce n'est pas le cas qu’un jour, la Grande-Bretagne, qui était la plus grande nation esclavagiste du monde, a simplement décidé « nous ne voulons plus faire ça parce que c'est mauvais ». Ce sont les mutineries et la révolte des personnes asservies qui ont rendu intenable pour l'Empire britannique de continuer à importer des Africains dans ses colonies.

Et lorsqu'il a décidé qu'il ne pouvait plus le faire, il a aussi clairement refusé que d'autres pays le fassent, car ils auraient eu un avantage concurrentiel.

C'est ainsi que nous sommes arrivés à l'interdiction de la traite internationale des esclaves.

ONU Info : Vous avez suggéré dans votre discours que cette résistance s'est poursuivie au cours du vingtième siècle ?

Nikole Hannah-Jones : Nous considérons les États-Unis comme un aimant pour les personnes opprimées dans d'autres endroits qui viennent aux États-Unis. Ce dont nous ne parlons pas, c'est de la façon dont les noirs de ce pays se sont vu refuser la démocratie, les mêmes droits que les Européens blancs ont pu obtenir immédiatement en arrivant.

Il y a eu une autre migration, non seulement d'immigrants venant aux États-Unis, mais aussi de noirs dans le Sud.

Six millions d'entre eux, la plus grande migration de l'histoire des États-Unis, ont quitté le Sud, souvent sous le couvert de l'obscurité, parce qu’ils étaient forcés de travailler là-bas et les Blancs qui exploitaient leur travail ne voulaient pas qu'ils partent.

Ils ont décidé d'être des réfugiés sur leur propre terre et de partir vers le nord à la recherche d'une vie meilleure et de meilleures opportunités.

Je pense que si davantage de personnes à travers le monde comprenaient l'histoire de la Grande Migration, elles se verraient elles-mêmes, elles verraient leur propre histoire d'immigrant dans l'histoire des Noirs américains, au lieu de vouloir dire : « Pourquoi ne faites-vous pas mieux dans ce pays, d’une grande richesse ? Pourquoi n'utilisez-vous pas votre chance ? »

En ce qui concerne les réparations, je ne pense pas que nous puissions avoir des conversations sur l'un des plus grands crimes contre l'humanité et ne pas parler de réparations.

Je remarque que, lors de l'Assemblée générale, le porte-parole des pays d'Europe occidentale a semblé préférer parler de l'esclavage moderne, qui, bien sûr, est un grand fléau et que nous devrions tous combattre.

Il est plus facile de parler de l'esclavage ailleurs que de s'occuper de ce crime originel. Nous devons avoir des réparations et je crois en des réparations financières dans le monde atlantique. Il y a aussi une conversation distincte par rapport aux réparations pour le colonialisme.

Les Noirs américains, par exemple, ont un dixième de la richesse des Américains blancs. Une personne noire avec un enfant a un centième de la richesse des Américains blancs.

Et ce n'est pas parce que les Noirs américains sont paresseux, ne veulent pas d'éducation, ne veulent pas de logement de qualité, ne veulent pas travailler. Nous savons que ce n'est pas vrai.

En fait, je ne comprends pas comment les personnes qui ont été forcées de travailler pour d'autres personnes peuvent être considérées comme paresseuses.

Regardez Haïti, un endroit qui a été obligé de payer des réparations aux esclavagistes blancs parce qu'ils se sont libérés eux-mêmes.

Et aux États-Unis, le seul groupe de personnes à avoir reçu des réparations pour l'esclavage est celui des esclavagistes blancs de Washington.

Actualités de l'ONU : Que devrait faire l'ONU pour soutenir le projet 1619 ?

Nikole Hannah-Jones : Je félicite l'ONU en tant qu'organe qui publie des rapports sur le racisme aux États-Unis et qui est prêt à remettre en question l'hypocrisie du pays d'une manière que l'on ne voit pas souvent.

Mais il faut certainement travailler plus énergiquement sur la question des réparations.

Il y a aussi une question de représentation à l'Assemblée générale.

Nous pouvons observer de nombreuses nations du monde atlantique qui étaient d'anciens pays esclavagistes et nous ne voyons pas la diaspora africaine se refléter dans les personnes qui ont accès à des espaces comme celui-ci.

Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais je crois aussi que les Nations Unies ont pris l'initiative dans des domaines très importants.

C'est une expérience surréaliste d'être ici et de pouvoir s'adresser à l'Assemblée générale.

J'ai raconté l'histoire de ma grand-mère, qui n'avait qu'une éducation de quatrième année, qui est née dans une plantation de coton, qui a travaillé comme concierge jusqu'à sa retraite. Elle n'aurait jamais pu imaginer que tous ses sacrifices me permettraient de parler ainsi au nom de notre peuple et de nos ancêtres.

Je pars aujourd'hui en me sentant très reconnaissante et très honorée, et je sens la présence de nos ancêtres autour de nous.