Mlyny est une petite ville du sud-est de la Pologne, à environ huit kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Cette ville autrement calme est devenu l'un des principaux points d'entrée pour les plus de deux millions de personnes qui sont arrivées dans le pays depuis le début de la guerre.

Des Ukrainiens vivant à l'étranger, des ressortissants de pays tiers et des volontaires locaux et internationaux se sont précipités à Mlyny pour apporter toute l'aide possible. Parmi eux se trouve Aurang Zeb Khan, étudiant en master venu en Pologne au début de la crise.

M. Khan aide sur un site de transit, un centre commercial réaménagé qui accueille principalement des femmes et des enfants, qui restent quelques jours, voire quelques heures, avant de reprendre leur voyage vers Varsovie et d'autres villes, en Pologne et au-delà.

« Je suis venu ici en Pologne le 4 mars pour aider les personnes fuyant la guerre en Ukraine, en particulier les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas de passeport ukrainien, mais dont la vie a également été bouleversée par le conflit.

Les ressortissants de pays tiers sont ici confrontés à des défis supplémentaires. Au début, nous avons été témoins de discrimination parce qu'ils n'avaient pas droit au transport gratuit et à d'autres services.

Nous nous sommes donc concentrés sur l'aide au transport depuis un point de réception dans la ville de Mlyny, à la frontière sud-est avec l'Ukraine, pour les amener à la gare centrale de Varsovie, et de là vers d'autres pays d'Europe.

Nous les avons également mis en contact avec des familles en Pologne et en Allemagne qui souhaitaient les héberger et avec d'autres personnes qui leur ont proposé de les aider à les transporter vers leurs destinations. Au début de la guerre, la plupart des efforts pour aider les personnes fuyant le conflit étaient menés par des volontaires.

Mais malgré ces efforts, les ressortissants de pays tiers ont connu des difficultés. Je me souviens de trois types d'Inde, d'Afghanistan et du Pakistan, qui séjournaient dans une gare parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter des billets de train. J'en ai vu beaucoup d'autres, dont certains jeunes, qui ont eu des difficultés à s'inscrire dans leur pays d'accueil.

Maintenant, nous avons un bureau d'information dans ce centre de transit où je travaille avec deux fonctionnaires du ministère polonais des Affaires étrangères, qui fournissent une aide aux procédures d'asile pour ceux qui en ont besoin, ainsi que d'autres informations utiles.

« Personne ne s'attendait à ce que cela se produise en Europe »

La formation de l'OIM sur les premiers secours psychologiques est adaptée aux expériences des réfugiés. Pour ces personnes, tout s'est passé sous l'impulsion du moment. Personne ne s'attendait à ce que cela se produise en Europe.

En tant que bénévoles, nous sommes souvent confrontés à des situations stressantes. J'ai vu beaucoup de femmes et d'enfants pleurer tous les jours. Je me souviens que j'étais une fois à la gare centrale de Varsovie et j'ai vu quelqu'un pleurer très fort. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment.

Au cours de la formation, nous avons appris à approcher les personnes dans le besoin sans leur causer plus de tort, en proposant simplement d'écouter et de se tenir à leurs côtés.

La formation porte également sur la santé des volontaires. Nous apprenons des mécanismes d'adaptation et des activités pour nous distraire. Des gens comme moi travaillent ici sans arrêt depuis près d'un mois, et nous ne prenons souvent pas le temps de penser à notre propre bien-être mental et physique.

Cette formation m'a donné beaucoup d'espoir et de confiance en tant que bénévole. Cela m'a donné l'impression que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un renforce notre capacité à faire le travail.

Je pense que maintenant je serai mieux équipé pour prêter main forte aux personnes fuyant la guerre, même si elles ont peut-être besoin de quelqu'un avec qui communiquer, qui comprend leurs besoins et peut leur faire savoir que quelqu'un se tient à leurs côtés ».

© IOM/Jorge Galindo L'aide psychologique se focalise sur une assistance aux personnes qui ont subi des évènements suscitant un énorme stress.

Premiers secours psychologiques en Pologne