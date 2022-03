Soudan du Sud : l’ONU en quête de 1,7 milliard de dollars pour aider 6,8 millions de personnes

« Aujourd’hui, nous estimons qu’en 2022, 8,9 millions de personnes au Soudan du Sud ont des besoins humanitaires importants », a déclaré la Coordinatrice humanitaire de l’ONU pour ce pays, Sara Beysolow Nyanti, au moment du lancement officiel du Plan de réponse humanitaire du Soudan du Sud pour 2022/2023.

Selon les Nations Unies, plus des deux tiers de la population du Soudan du Sud auront besoin d’une aide humanitaire.

Les organisations humanitaires prévoient de cibler 6,8 millions de personnes parmi celles qui ont le plus besoin d’une aide humanitaire et de services de protection. Il y a plus de 2 millions de personnes déplacées au Soudan du Sud, dont beaucoup le sont depuis des années.

Plus de 5 millions de personnes ont bénéficié d’une aide en 2021

« Les effets cumulatifs et aggravés d’années de chocs liés au climat, tels que les inondations et la sécheresse, les conflits et la violence infranationale, ont détruit les maisons et les moyens de subsistance des gens, les privant de l’avenir qu’ils méritent », a ajouté Mme Nyanti.

L’ONU estime que 8,3 millions de personnes, y compris les réfugiés, devraient connaître une grave insécurité alimentaire au plus fort de la période de soudure, de mai à juillet. Des inondations à grande échelle sont attendues pour la quatrième année consécutive, avec les destructions et les déplacements qui en découlent.

« J’appelle le gouvernement, les partenaires de développement, les donateurs et les organisations humanitaires à égaler leur solidarité par un soutien indéfectible », a insisté la Coordinatrice humanitaire.

Pourtant, tout au long de ces chocs, les communautés touchées ont continué à faire preuve « d’un grand sens de la résilience, de la solidarité et de la créativité ». En 2021, plus de 5,3 millions de personnes ont bénéficié d’une aide en matière d’alimentation, de nutrition de santé, d’eau et d’assainissement, d’éducation, ainsi que de services de protection essentiels.

Mais pour atteindre les populations vulnérables, les organismes humanitaires appellent toutes les parties à assurer un environnement pacifique pour les civils ainsi qu’un « accès constant et sans entrave pour les opérations d’aide ».

A moins de 11 mois à la période de transition, l’appel au dialogue de l’ONU

Par ailleurs, le plan 2022/2023 reflète l’engagement humanitaire à protéger les personnes vulnérables, en particulier les femmes et les filles ou les personnes âgées. « La violence sexuelle et les autres formes de violence restent un problème majeur au Soudan du Sud, la protection est donc au centre de tout ce que nous faisons », a affirmé Mme Nyanti, relevant qu’une réponse collective est essentielle pour prévenir ces violences.

Le lancement officiel de cet appel de fonds intervient alors que des tensions sont redoutées. La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a ainsi exhorté mercredi les partis politiques de mettre de côté leurs divergences dans l’intérêt plus large de la paix, de la prospérité et du progrès.

Alors qu’il reste moins de 11 mois à la période de transition, l’ONU rappelle l’urgence pour les parties prenantes de travailler ensemble afin de mettre en œuvre les points de référence de l’accord de paix qui demeurent en suspens et permettre à des élections libres et équitables d’avoir finalement lieu. La Mission réitère qu’il n’y a pas de solution militaire et estime qu’un règlement politique négocié des problèmes, est la seule voie à suivre pour assurer un avenir pacifique à tous les habitants du Soudan du Sud.