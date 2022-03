Le FC Barcelone et le HCR s’unissent pour soutenir des millions d’enfants déplacés de force dans le monde

À partir de la saison prochaine, le logo du HCR (ACNUR en Espagnol) apparaîtra au dos des maillots emblématiques du célèbre club espagnol, aussi bien pour l’équipe phare masculine et féminine ainsi que l’équipe de la Fondation Barça Genuine. Ce logo floqué sous le numéro de chaque joueur, permettra de sensibiliser sur la situation des millions de réfugiés et personnes déplacées de force dans le monde.

En outre, la Fondation fera une contribution annuelle de 400.000 € qui financeront quatre projets du HCR sur quatre continents (100.000 € par projet). Il y aura également un don séparé (évalué par le club à 100.000 € par saison) d’équipements sportifs du FC Barcelone, ainsi que l’expertise technique des spécialistes du sport de la Fondation du FC Barcelone.

Plus de 84 millions de personnes déplacées de force dans le monde

Environ 84 millions de personnes sont déplacées de force dans le monde, selon un décompte établi à la mi-2021 par le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Selon l’agence onusienne, ce chiffre n’a fait qu’augmenter avec les déplacements ultérieurs notés en Afghanistan, mais aussi présentement en Ukraine et dans d’autres crises. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a donc souligné la volonté du club de répondre au nombre croissant et à la complexité des crises de réfugiés.

Le HCR a mis l’accent sur le pouvoir du sport pour aider les personnes déplacées de force - et les communautés locales qui les accueillent - à reconstruire leur vie. De son côté, le FC Barcelone, par le biais de sa Fondation, collabore avec le HCR depuis 2009 dans le cadre de diverses initiatives et programmes destinés aux personnes contraintes de fuir.

La Fondation du club catalan a ainsi développé plusieurs de ses propres programmes dans des camps de réfugiés en Grèce et au Liban, mais aussi pour les enfants non accompagnés en Italie et en Espagne.

En 2019, la Fondation FC Barcelone a rejoint la Coalition Sport pour les réfugiés, créée lors du Forum mondial des réfugiés du HCR, où elle s’est engagée à augmenter la disponibilité et l’accès aux sports organisés et aux initiatives basées sur le sport pour les réfugiés et les communautés hôtes.