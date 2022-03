« Les forêts agissent comme des filtres naturels, nettoyant notre air et notre eau, et sont un sanctuaire pour la diversité biologique », a fait valoir António Guterres, soulignant qu’elles contribuent à réguler notre climat en « influant sur le régime des précipitations, rafraîchissant les zones urbaines et absorbant un tiers des émissions de gaz à effet de serre ».

Commémorée chaque année le 21 mars, cette Journée nous rappelle à tous que la gestion durable des forêts et de leurs ressources est essentielle pour lutter contre le changement climatique et contribuer à la prospérité et au bien-être des générations actuelles et futures.

Quelque 1,6 milliard de personnes dans le monde dépendent directement des forêts pour leur alimentation, leur abris, leur énergie, leurs remèdes et leurs revenus.

Les forêts jouent également un rôle crucial dans l'atténuation de la pauvreté et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). « De nombreux peuples autochtones et communautés trouvent dans les forêts leur subsistance, leurs remèdes, leur nourriture et leur refuge », a signalé le chef de l'ONU.

Une déforestation incessante

Malgré les avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires inestimables des forêts, la déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant.

M. Guterres a regretté que bien que les engagements pris pour mettre fin à la déforestation aient été clairs et nets et aient permis de la ralentir dans certaines régions, « chaque année, nous continuons de dégrader et de détruire une dizaine de millions d’hectares de forêts ».

« Le monde doit impérativement appliquer la récente Déclaration de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres ainsi que les autres instruments visant à protéger nos forêts », a exhorté le Secrétaire général.

« Il est temps de voir une action concrète et crédible sur le terrain », a-t-il déclaré, précisant qu’il faut « arrêter les modes de consommation et de production non durables qui mettent en péril nos forêts et aider les pays et les populations qui en ont besoin à adopter une gestion durable des forêts ».

« En cette Journée internationale des forêts, renouvelons notre engagement en faveur de forêts saines pour des moyens de subsistance encore plus sains », a-t-il conclu.

©FAO Les produits forestiers non ligneux créent des possibilités d’emploi pour les populations rurales vivant dans les régions de haute altitude du Népal, où les sources de revenus sont limitées.

Quatre produits de beauté que l’on trouve en forêt

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a souhaité attirer l’attention des consommateurs, qui « s’attachent de façon croissante aux caractéristiques éthiques et environnementales des produits », sur quatre produits de beauté issus de la forêt, qui soutiennent les communautés locales et qui, depuis l’antiquité, sont employés dans le cadre de pratiques traditionnelles dans différents pays de l’Asie et du Pacifique.

La FAO a notamment mis en exergue l’essence de bois de santal dans la région Asie-Pacifique, le baume de gurjum du Cambodge, les bains médicinaux aux plantes du Viet Nam ainsi que l’huile de nard au Népal.

Le secteur des produits cosmétiques naturels enregistre une croissance de près de 10% par an, souligne la FAO.

Dans leur publication intitulée Naturally Beautiful: Cosmetic and Beauty Products from Forests (La beauté au naturel: produits cosmétiques et produits de beauté issus des forêts ), la FAO et le Programme d’échange sur les produits forestiers non ligneux attirent l’attention sur l’importance des forêts en tant que source de produits de beauté, et montrent que ces produits peuvent offrir des moyens d’existence aux communautés forestières. Ils évaluent les difficultés et recensent les perspectives de croissance, en particulier pour les entreprises à assise communautaire.

Contexte de la journée

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars Journée internationale des forêts en 2012 pour célébrer et sensibiliser le public à l’importance de toutes les variétés de forêts et d’arbres pour notre écosystème.

À tous les niveaux, les pays sont encouragés à organiser des activités impliquant les forêts et les arbres, comme des campagnes de plantation d'arbres.

En collaboration avec d'autres organismes, le Forum des Nations Unies sur les forêts et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), organisent des événements pour cette Journée.