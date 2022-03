« Des combats sporadiques et des attaques aveugles contre les routes et les infrastructures dans le nord-ouest, le sud-ouest et le centre de l’Ukraine mettent en péril les livraisons d’aide humanitaire », a déploré le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Au 20e jour de la guerre et de l’offensive russe en Ukraine, l’accès humanitaire reste limité malgré les efforts déployés pour établir des corridors humanitaires.

Dans son dernier rapport de situation, l’OCHA fait état d’importantes contraintes logistiques, dont le manque de chauffeurs ou de véhicules qui entravent « le transfert de nourriture et d’autres secours depuis des lieux relativement sûrs vers les zones les plus durement touchées ».

Ces contraintes logistiques interviennent alors que la situation, en particulier à Marioupol, continue de s’aggraver. Dans plusieurs localités de Donetsk, plus de 200.000 personnes sont désormais privées d’eau, en raison « de l’interruption de l’alimentation électrique de la station de filtrage de Karlivska ».

Perturbations des chaînes d’approvisionnement

Selon l’ONU, les populations ont également besoin de toute urgence d’aide humanitaire, dont de la nourriture, de l’eau et des médicaments.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) avertit que la sécurité alimentaire s’aggrave.

Les hostilités à Marioupol, Kharkiv et dans d’autres villes laissent parfois les populations isolées et confrontées à de « graves pénuries de nourriture, d’eau et d’énergie ».

« Si l’insécurité persiste et que les chaînes d’approvisionnement sont perturbées, les populations risquent de sombrer davantage dans des situations d’urgence en matière de faim et de malnutrition », a mis en garde l’agence onusienne basée à Rome.

Ainsi, le « Cluster Nutrition » note qu’il y a un besoin urgent de fournir des soins nutritionnels aux quelques 145.000 enfants âgés de 0 à 5 mois dans les zones de combat actif et en mouvement, ainsi qu’aux quelques 430.000 enfants âgés de 6 à 23 mois.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a acheté des fournitures nutritionnelles essentielles pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants âgés de 0 à 23 mois. En outre, des fournitures nutritionnelles pour répondre aux besoins nutritionnels immédiats des femmes enceintes et allaitantes ont également été achetées et devraient être livrées à l’Ukraine sous peu.

©PAM Distribution de pain dans une station de métro à Kharkiv, en Ukraine.

18 millions de personnes devraient être touchées par le conflit

Depuis le début de l’offensive militaire, le PAM a déployé plus de 200 personnes en Ukraine et dans cinq pays voisins afin d’intensifier progressivement son intervention d’urgence.

En Ukraine, l’équipe a uni ses forces à celles d’un certain nombre de partenaires locaux pour fournir une aide en espèces et une aide alimentaire répondant aux besoins immédiats des personnes déplacées dans les régions orientales du pays.

Des accords ont été signés pour environ un million de bénéficiaires et d’autres sont en cours de préparation.

Compte tenu de l’ampleur et de la direction de l’opération militaire en cours, l’ONU estime que 18 millions de personnes devraient être touchées, dont 6,7 millions de personnes nouvellement déplacées à l’intérieur du pays. Parmi la population affectée, 12 millions de personnes devraient avoir besoin d’une aide humanitaire dont 6 millions de personnes ayant des besoins humanitaires les plus urgents.

Alors que l’ampleur et la portée des hostilités s’étendent, l’OCHA est en train d’établir des points focaux couvrant les 24 divisions administratives de l’Ukraine.

Celles-ci feront la liaison avec les administrations civiles et militaires pour faciliter la coordination entre la communauté humanitaire et les autorités locales. A noter que l’Appel éclair pour l’Ukraine de 224 millions de dollars, n’est financé qu’à hauteur de 20%.

Plus de 691 civils tués depuis le début du conflit, selon l’ONU

Au moins 691 civils ont été tués depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, selon un recensement de l’ONU en date de dimanche soir. Plus de 1.140 personnes ont par ailleurs été blessées, a affirmé mercredi le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH).

Près de 134 personnes ont été tuées dans les régions de Donetsk et Lougansk (Est du pays). Plusieurs centaines sont décédées dans le reste de l’Ukraine. A la date du 14 mars, le HCDH fait également état de 39 morts et 130 blessés dans les zones non contrôlées par le gouvernement.

Plus largement, les agences humanitaires indiquent que les civils continuent de supporter le fardeau de la guerre en Ukraine où d’intenses combats sont signalés dans le nord, l’est et le sud du pays. Les frappes aériennes et les bombardements se sont poursuivis, causant des dégâts importants dans les villes de Donetsk, Louhansk, Tchernihiv, Kharkiv, Soumy, Kyïv, Mykolaev et Zhytomyr.

« Les autorités municipales de Kharkiv (nord-est) - la deuxième plus grande ville du pays - signalent que 600 maisons résidentielles ont été complètement détruites depuis le début de l’offensive militaire le 24 février, laissant des milliers de personnes sans abri dans des conditions hivernales difficiles », conclut l’OCHA.