Afghanistan : un bond de 9 millions de personnes souffrant de faim aiguë en 8 mois - ONU

Le bond, de 14 millions de personnes souffrant de faim aiguë en juillet 2021 à 23 millions en mars 2022, a été relevé par la Mission de l’ONU dans ce pays. Il s’agit d’une « augmentation rapide du nombre de personnes souffrant de faim aiguë », a déclaré dans un communiqué le Représentant spécial adjoint de l’ONU et coordinateur humanitaire en Afghanistan, Dr Ramiz Alakbarov, relevant que « la population afghane est aujourd'hui confrontée à une crise d'insécurité alimentaire et de malnutrition d'une ampleur sans précédent ».

Cette hausse de personnes souffrant de faim aiguë a contraint les ménages à prendre des « mesures désespérées », telles que sauter des repas ou s'endetter comme jamais auparavant, pour s'assurer qu'il y ait un peu de nourriture sur la table à la fin de la journée.

« Ces compromis inacceptables ont causé des souffrances indicibles, réduit la qualité, la quantité et la diversité de la nourriture disponible, entraîné des niveaux élevés de gaspillage chez les enfants et eu d'autres effets néfastes sur le bien-être physique et mental des femmes, des hommes et des enfants », a ajouté le Dr Alakbarov.

3,5 millions d'enfants afghans ont besoin d'un traitement nutritif

Selon l’ONU, près de 95% de la population ne mange pas assez, et ce pourcentage atteint presque 100 % pour les ménages dirigés par des femmes.

« C'est un chiffre si élevé qu'il est presque inconcevable. Pourtant, c'est la dure réalité », a alerté le responsable humanitaire de l’ONU en Afghanistan. « Avec une augmentation des prix des denrées alimentaires et des carburants, nous ne pouvons ignorer la réalité à laquelle sont confrontées les communautés », a-t-il dit.

Alors que l'Afghanistan continue de se débattre avec les effets d'une terrible sécheresse, les agences humanitaires redoutent l’impact de la perspective d'une autre mauvaise récolte cette année. La sécheresse et la une crise économique « si grave » a déjà laissé plus de 80% de la population endettée.

Sur le terrain, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) se sont inquiétés de la situation des enfants en Afghanistan, annonçant que les taux de malnutrition aiguë sont élevés dans 28 des 34 provinces du pays. Plus de 3,5 millions d'enfants ont besoin d'un traitement nutritionnel.

« Les services hospitaliers sont remplis d'enfants souffrant de malnutrition : plus petits qu'ils ne devraient l'être, beaucoup pèsent à un an ce qu'un nourrisson de six mois pèserait dans un pays développé, et certains sont si faibles qu'ils sont incapables de bouger », a détaillé le Coordinateur humanitaire de l’ONU en Afghanistan.

© UNICEF/Omid Fazel Une mère tient son enfant souffrant de malnutrition à l'hôpital régional Mirwais de Kandahar, en Afghanistan.

L’ONU espère venir en aide à 3,2 millions d'enfants cette année

En Afghanistan, Parwana, 5 ans, est traitée contre une malnutrition aiguë dans un dispensaire soutenu par l’UNICEF.



Depuis la mi-août, plus de 2.500 sites de traitement nutritionnel sont répartis dans les 34 provinces, tant en milieu urbain que rural. Ils ont permis d'atteindre 800.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë. Face à cette situation, les agences humanitaires de l’ONU espèrent atteindre 3,2 millions d'enfants cette année.

A noter que la famine est déclarée lorsque la malnutrition est généralisée, et que les gens commencent à mourir de faim faute d'accès à une nourriture suffisante et nutritive. L'inégalité est un facteur critique, rendant une alimentation de base hors de portée pour des millions de personnes à faibles revenus.

Elle est déclarée dans une zone où au moins 20% des ménages sont confrontés à des pénuries alimentaires extrêmes, au moins 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë et le taux de mortalité quotidien à cause de la faim, ou une combinaison de malnutrition et de maladie, dépasse 2 personnes pour 10.000.

« Le long chemin vers un avenir meilleur est impossible avec un estomac vide »

Pour éviter ce scénario catastrophique, l’ONU et ses partenaires sont mobilisés pour « atténuer les effets de la faim et de la malnutrition, tout en donnant aux communautés les moyens de protéger et de maintenir leurs moyens de subsistance à l'avenir ».

Au cours des prochains mois, les agences humanitaires entendent atteindre les zones mal desservies et éloignées qui étaient inaccessibles les années précédentes en raison de l'insécurité et des conflits actifs.

En 2022, les partenaires humanitaires ont déjà aidé 8,2 millions de personnes en leur fournissant une assistance alimentaire vitale et de survie, notamment des rations alimentaires d'urgence, un soutien saisonnier, des repas scolaires pour les enfants, des fournitures agricoles pour les agriculteurs telles que des semences, des engrais et des aliments pour animaux, ainsi que des aliments nutritifs et des compléments pour les mères allaitantes et leurs nourrissons.

C’est dans ce contexte que les Nations Unies et les gouvernements du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Qatar organiseront le 31 mars prochain une conférence internationale d'annonces de contributions pour soutenir la réponse humanitaire en Afghanistan.

« Alors que nous aidons collectivement des millions d'Afghans à reconstruire leur vie et leur communauté, nous devons nous rappeler que le long chemin vers un avenir meilleur est impossible avec un estomac vide », a conclu le Dr Alakbarov, invitant la communauté internationale à soutenir le peuple afghan.