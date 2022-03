En Ouganda, les effets économiques de la montée des eaux du lac Albert sont dévastateurs

Le lac Albert est l'un des grands lacs africains. Septième lac d’Afrique par la superficie, il se trouve au centre du continent, à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Dans le seul district de Buliisa, situé sur le bord nord-est du lac Albert en Ouganda, les inondations auraient entraîné plus de 250.000 dollars de pertes économiques.

Photo John Kibego Rose Atimunedi a trouvé refuge chez ses soeurs après que sa maison a été inondée par la montée des eaux du lac Albert.

L'annulation du ferry de Wanseko à Panyimur, le plus grand marché aux poissons de la région, a durement touché le commerce, tandis que la perte d'électricité, qui a été coupée lorsque les lignes électriques ont été submergées, a aggravé l'impact économique.

« Nos gens étaient habitués à l'électricité. On pouvait facilement louer une maison raccordée à l'électricité et créer une entreprise », explique Robert Mugume, un conseiller municipal. « Mais lorsque l'électricité a été coupée, cela est devenu très difficile, car il fallait acheter du matériel d'énergie solaire, ce qui est assez cher, et de nombreuses personnes se sont retrouvées sans emploi ».

Certaines personnes ont été tuées lorsque les eaux ont monté, tandis que d'autres se sont retrouvées sans abri et ont dû migrer ailleurs.

De nombreux projets de réduction de la pauvreté de Buliisa, basés le long des rives du lac Albert, ont été fortement perturbés, tandis que les jeunes chômeurs tentant de gagner de l'argent malgré les inondations se sont heurtés à un obstacle supplémentaire, face à l'opération du gouvernement ougandais pour lutter contre la pêche illégale sur le lac.

Dans le but d'aider les jeunes locaux à gagner de l'argent à Buliisa, M. Mugume a proposé que le gouvernement central envisage de leur fournir des filets de pêche et d'autres équipements conformes aux normes légales, mais qui sont actuellement trop chers pour beaucoup.

Photo ONU/John Kibego L'usine de poissons de Butyaba, en Ouganda, a été fermée après avoir été inondée par la montée des eaux du lac Albert.

Entreprises perdues

Les inondations ont également touché des personnes qui gagnaient auparavant un revenu sain dans la région.

Olwinyi Mugusa, par exemple, avait deux maisons de location et une entreprise de pêche prospère basée autour du site de débarquement de Kyabarangwa, dans le district de Hoima.

Il a depuis tout perdu. Comme environ 30.000 autres personnes de Kyabarangwa et des sites de débarquement voisins, lui et les membres de sa famille sont désormais des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, hébergées temporairement sur les terres de la communauté de Bakibiro, pour des raisons humanitaires.

Ceux qui sont restés sur les rives du lac Albert s'efforcent de se remettre sur pied, en s'adaptant et en attendant que les eaux de crue du lac Albert se retirent.

Malheureusement, leurs perspectives sont sombres : la saison des pluies de cette année, en mars et avril, pourrait voir les eaux monter aux niveaux observés au début des inondations actuelles, selon le ministère ougandais de l'Eau et de l'Environnement.