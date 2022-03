Guerre en Ukraine : plus de 4,4 millions de civils déplacés en deux semaines de combats, selon l’ONU

Au total, 12,65 millions de personnes supplémentaires sont directement touchées par le conflit ukrainien.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) rapporte également que les plus grands sites de déplacés internes se trouvent dans l’ouest et le nord-ouest de l’Ukraine. Il s’agit notamment de Zakarpatska, avec plus de 500.000 déplacés internes, Lvivska (387.000) et Volynska (170.000).

« Les populations déplacées - principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées - sont confrontées à des risques de protection importants et nécessitent une assistance humanitaire multisectorielle urgente adaptée à leurs besoins spécifiques », a indiqué l’OCHA dans son dernier rapport de situation daté du 10 mars 2022.

La Pologne accueille 1,5 million sur les 2,5 millions de réfugiés

Ce sont au moins 2,5 millions de personnes qui ont franchi les frontières internationales, dont 116.000 sont des ressortissants de pays tiers, depuis le 24 février.

« Le nombre de réfugiés venus d’Ukraine - tragiquement - a atteint aujourd’hui 2,5 millions. Nous estimons également qu’environ deux millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de l’Ukraine », a indiqué le chef du HCR, Filippo Grandi, dans un tweet.

Des millions de personnes sont contraintes de quitter leur foyer à cause de cette guerre insensée », a-t-il ajouté. Sur les plus de 2,5 millions de personnes qui ont fui l’Ukraine, la Pologne accueille de très loin le plus grand nombre, avec 1,52 million de réfugiés dont près de 90.000 pour la seule journée d’hier jeudi.

Cependant, avec près de 200.000 personnes ayant fui vers les pays voisins au cours des dernières 24 heures, ce décompte pourrait être revu à la hausse. « Il est tout à fait possible que le chiffre de 4 millions prévu soit revu à la hausse. Ce ne serait pas une surprise », a déclaré par vidéoconférence près de la frontière polonaise, Matthew Saltmarsh, porte-parole du HCR.

Selon les organismes humanitaires, ces mouvements de population auraient pu être plus importants si les combats et les sièges de certaines villes n’avaient pas empêché des milliers de civils de fuir les violences. En effet, le retard pris dans l’évacuation des civils de la ville de Marioupol, ravagée par le conflit, a laissé « des centaines de milliers de personnes prises au piège d’une crise humanitaire qui se détériore rapidement ».

Des conditions propices à la propagation de maladies infectieuses

« À Bucha, une ville de près de 37.000 habitants située au nord de Kyïv, les forces armées auraient bloqué l’évacuation des personnes par un itinéraire de passage sûr convenu, alors qu’une cinquantaine de bus tentaient d’évacuer les personnes touchées par le conflit », selon le porte-parole du HCR.

À Izyum - où vivent plus de 45.000 personnes à Kharkivska (est) - les autorités locales ont signalé que l’évacuation en toute sécurité des civils n’a pas pu être effectuée, les hostilités se poursuivant sans relâche.

Néanmoins, les autorités ukrainiennes indiquent que plus de 51.000 personnes ont été évacuées avec succès entre le 8 et le 9 mars, principalement des villes de Sumy et Enerhodar.

Dans le même temps, l’OCHA rapporte que la Russie indique avoir jusqu’à présent évacué environ 187.000 personnes de l’Ukraine vers la Russie.

Dans un contexte de températures hivernales rigoureuses, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que les personnes déplacées sont confrontées à des risques croissants d’hypothermie, d’engelures, de maladies respiratoires et de problèmes de santé mentale.

« Les conditions actuelles sur le terrain sont propices à la croissance et à la propagation des maladies infectieuses », a mis en garde l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU.

Plus largement, les organisations humanitaires internationales intensifient leur aide face à l’ampleur et à la portée toujours plus grandes des besoins en Ukraine. Elles déploient ainsi du personnel supplémentaire à travers le pays et s’efforcent de transporter des fournitures vers des entrepôts dans différents centres, en Ukraine et à l’extérieur du pays.

Des vivres, abris et fournitures médicales acheminés à plus de 500.000 personnes

Jusqu’à présent, l’ONU - avec ses partenaires - a apporté une aide humanitaire à plus de 500.000 personnes en Ukraine, dont de la nourriture vitale, des abris, des couvertures et des fournitures médicales.

Si l’accès humanitaire est garanti, elle espère atteindre des chiffres beaucoup plus élevés compte tenu de l’ampleur des opérations humanitaires actuellement déployées.

Le HCR indique avoir livré hier, le 9 mars, 85 tonnes métriques d’aide humanitaire aux centres d’accueil et de transit de Vinnytsia, dans le centre de l’Ukraine, qui accueille des personnes ayant fui les hostilités plus à l’est. Des articles de secours pour environ 1,5 million de personnes, mobilisés à partir des stocks mondiaux du HCR, sont en cours d’acheminement.

Le HCR a considérablement renforcé son aide en Ukraine et dans les pays voisins accueillant des réfugiés. Le HCR a ouvert des entrepôts à Vinnytsia, Uzhhorod, et Chernivtsi et deux à Lviv. Des articles de secours de base destinés à environ 1,5 million de personnes sont en cours de préparation pour être expédiés depuis les stocks mondiaux du HCR.

Pour sa part, le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit d’aider jusqu’à 3,1 millions de personnes. Sa priorité est d’approvisionner les villes d’Ukraine en nourriture fournie en vrac, en pain et en rations alimentaires. Avec l’arrivée chaque jour de l’aide alimentaire, le PAM est dans une course contre la montre pour prépositionner la nourriture dans les zones où les combats devraient éclater.