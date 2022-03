Covid-19 : à l’exception du Pacifique occidental, la vague Omicron continue de reculer dans le monde - OMS

Pour la deuxième semaine consécutive, le nombre de nouvelles victimes du coronavirus dans le monde a reculé la semaine dernière. Au cours de la semaine du 21 au 27 février 2022, le nombre de nouveaux cas et de décès a ainsi continué de diminuer de 16% et 10% respectivement, par rapport à la semaine précédente.

Dans les six régions de l’OMS, plus de 10 millions de nouveaux cas et plus de 60.000 nouveaux décès ont été signalés. Seul le Pacifique occidental a signalé une hausse (+32%) du nombre de nouveaux cas hebdomadaires.

Sinon toutes les autres régions ont fait état d’une décrue de la pandémie. Il s’agit notamment de la Méditerranée orientale (-34%), des Amériques (-30%), du continent africain (-25%), la Région européenne (-24%) et l’Asie du Sud-Est (-16%).

Plus de 435,6 millions de cas dont 5,9 millions de morts

Les nouveaux cas les plus nombreux ont été notifiés par l’Allemagne (1.119.632 nouveaux cas ; -8%), la République de Corée (1.032.008 nouveaux cas ; +69%), la Fédération de Russie (920.697 nouveaux cas ; -26%), la Turquie (541.259 nouveaux cas ; -10%) et le Brésil (519.785 nouveaux cas ; -33%).

Le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a augmenté dans les Régions du Pacifique occidental (+22%) et de la Méditerranée orientale (+4%). Dans le même temps, des baisses ont été recensées par la Région africaine (-59%), la Région de l’Asie du Sud-Est (-18%), la Région européenne (-13%) et la Région des Amériques (-8%).

Le plus grand nombre de nouveaux décès a été notifié par les États-Unis (13.663 nouveaux décès ; 0%), la Russie (5427 nouveaux décès ; +3%), le Brésil (4361 nouveaux décès ; -26%), le Mexique (2027 nouveaux décès ; +39%) et la Turquie (1838 nouveaux décès ; -4%).

Par ailleurs, le variant Omicron rassemble depuis quelques semaines presque la totalité des cas séquencés, plus de 99% sur le dernier mois.

Au total, plus de 5,9 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Plus de 435,6 millions de personnes ont été infectées dans le monde. Plus de 10,5 milliards de doses de vaccin ont été administrées, selon un décompte établi le 27 février 2022 par l’OMS.