RDC : visite de solidarité du chef des opérations de paix de l’ONU en Ituri

A Bunia, la capitale de l'Ituri, M. Lacroix a rencontré le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, ainsi que les autorités provinciales de la province de l'Ituri. Il a visité Roe, un site où plus de 60.000 personnes déplacées vivent sous la protection des Casques bleus, a indiqué le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York.

Le Sec. gén. adj. aux opérations de paix de l'#ONU, Jean-Pierre @Lacroix_UN , est arrivé ce 22/2 à Bunia, (#Ituri), 1ère étape de sa visite de 3 jours en #RDC.



Il va rencontrer des personnes affectées par les violences qui secouent cette région.

Jean-Pierre Lacroix a souligné la nécessité d'assurer la sécurité des personnes déplacées, suite aux attaques menées dans la région par la milice CODECO, tout en assurant l'accès humanitaire et en œuvrant à la réconciliation des communautés.

Le chef des opérations de paix de l’ONU a réitéré que les attaques contre les personnes déplacées sont inacceptables et a demandé aux autorités de mener une enquête approfondie sur ces graves incidents.

M. Lacroix devrait se rendre à Goma dans la journée pour y rencontrer le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, avant de se rendre à Kinshasa, la capitale congolaise, pour participer jeudi au 10ème Sommet du Mécanisme régional de supervision du Cadre de paix, de sécurité et de coopération d'Addis Abeba pour la RDC et la région.

Protéger les personnes déplacées

Au cours des dix premiers jours du mois de février, des milices opérant dans l’est de la RDC ont ciblé les civils déplacés dans un nombre croissant d’attaques meurtrières.

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est alarmée vendredi dernier des rapports faisant état de huit attaques majeures visant des déplacés internes dans la province de l’Ituri. Celles-ci sont toutes caractérisées par des meurtres, des enlèvements, des vols de bétail et de nourriture, ainsi que des incendies de maisons.

Depuis le début de l’année, de multiples attaques des miliciens ont visé des camps de déplacés, dont l'assaut meurtrier contre le site de Plaine Savo le 1er février, sur le territoire de Djougou, en Ituri. Lors de cette attaque, 62 personnes ont été tuées par des miliciens et 47 autres ont été blessées. Cela a provoqué le déplacement de 25.000 personnes dans la région.

La visite de M. Lacroix intervient quelques jours après le lancement du Plan 2022 de réponse humanitaire de 1,88 milliard de dollars pour venir en aide à 8,8 millions personnes vulnérables.

Selon l’ONU, plus de 27 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire grave et aigüe.

La RDC abrite près de 5,5 millions de déplacés, forcés de fuir, parfois plusieurs fois, et de 500.000 hommes, femmes et enfants réfugiés et demandeurs d’asile des pays voisins.