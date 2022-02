« Après des mois d’incertitude et de difficultés pour de nombreux enseignants, nous sommes heureux d’étendre le soutien d’urgence aux enseignants des écoles publiques en Afghanistan qui n’ont épargné aucun effort pour que les enfants continuent à apprendre », a déclaré dans un communiqué, le Représentant de l’UNICEF en Afghanistan, Dr Mohamed Ayoya.

Le versement, financé par l’Union européenne, équivaut à 100 dollars par mois et par enseignant et bénéficiera à quelque 194.000 enseignants et enseignantes du pays qui n’ont pas été payés depuis six mois, notamment dans des écoles primaires et secondaires publiques, des institutions techniques et professionnelles et des centres de formation des enseignants.

Les salaires n’ont pas été versés pendant des mois alors que le pays est plongé dans une crise économique due aux sanctions imposées par certains gouvernements au pouvoir taliban

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) espère que ce programme permettra de maintenir le fonctionnement du système éducatif dévasté du pays pendant au moins les deux prochains mois.

Les salaires n’ont pas été versés pendant des mois alors que le pays est plongé dans une crise économique due aux sanctions imposées par certains gouvernements au pouvoir taliban en place depuis août dernier.

Près de 9 millions d’enfants dans les écoles publiques

Près de 9 millions d’enfants sont inscrits dans les écoles publiques en Afghanistan.

L’UNICEF continue de plaider, à tous les niveaux, pour que toutes les filles et tous les garçons puissent retourner à l’école après les vacances d’hiver actuelles.

Outre ce programme spécial d’aide d’urgence dévoilé en soutien aux enseignants, l’UNICEF renforce le système éducatif afghan en soutenant l’éducation communautaire, la distribution de matériel d’enseignement et d’apprentissage et la formation des enseignants, en particulier des enseignantes.

« Comme c’est la pratique courante pour l’UNICEF dans d’autres pays, un solide processus de suivi est en cours », note l’UNICEF.

Il s’agit notamment de la vérification de l’identité et de l’assiduité des enseignants des écoles publiques, la création d’une stratégie de paiement souple, la conception d’un mécanisme de suivi et de réclamation après la distribution, et l’engagement d’une agence de suivi officielle tierce pour vérifier les résultats de manière indépendante.

Pour financer ses opérations en Afghanistan et pouvoir continuer à soutenir les enseignants des écoles publiques, l’UNICEF a besoin de 250 millions de dollars supplémentaires.

« Cette aide est une mesure essentielle pour permettre un accès continu à l’éducation pour les filles et les garçons », a conclu le Dr Ayoya.