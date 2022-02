Le chef de l'ONU a insisté sur le fait que les personnes handicapées étaient souvent les membres les plus pauvres et les plus défavorisés de la société. Elles meurent « à des taux beaucoup plus élevés », notamment parce qu'elles sont confrontées à des « obstacles persistants dans les systèmes de santé ».

Dans les pays en développement « qui sont étranglés financièrement », M. Guterres a noté que les personnes handicapées étaient parmi les premières victimes.

Le handicap et l'apprentissage

Concernant l'éducation, M. Guterres a déclaré que suite à la fermeture des écoles liée au coronavirus, de nombreux élèves et étudiants handicapés n'avaient pas eu accès à la technologie et aux dispositifs d'apprentissage assisté, rendant impossible un apprentissage à distance efficace.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), il y a 240 millions d'enfants handicapés dans le monde. La moitié d'entre eux n'ont jamais été scolarisés et près d'un sur trois ne mange pas suffisamment de nourriture décente pour grandir et s'épanouir.

Afin de garantir que tous les enfants handicapés aient accès à l'éducation, à la santé, aux interventions d'urgence, à la protection sociale, à la vie familiale et communautaire, l'UNICEF s'est engagé mercredi à intégrer le handicap dans toutes ses recherches.

Le Fonds a également appelé à une augmentation des investissements dans la technologie et les équipements pour soutenir les enfants vulnérables ayant des besoins spécifiques, augmentant ainsi leurs possibilités d'éducation, d'emploi et d'engagement social.

« Les technologies d'assistance comme les fauteuils roulants, les prothèses, les appareils auditifs et les lunettes donnent aux personnes handicapées la possibilité de surmonter les obstacles et de montrer ce qu'elles peuvent faire, plutôt que ce qu'elles ne peuvent pas faire », a déclaré la Directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell.

© UNICEF/Jannatul Mawa Un adolescent handicapé joue au badminton devant sa maison au Bangladesh

En marge

Le Secrétaire général des Nations Unies a également mis en garde contre le fait que « les travailleurs handicapés - qui étaient déjà victimes d'exclusion et de marginalisation - sont souvent les premiers à perdre leur emploi et les derniers à être réembauchés ».

Pour faire face à ces problèmes, parmi beaucoup d'autres, M. Guterres a appelé à une action décisive pour promouvoir les droits des personnes handicapées partout dans le monde et dans toutes les facettes de la vie.

« Chacun, partout, doit être libre d'aller à l'école, d'accéder aux soins de santé, de fonder une famille, d'avoir un travail décent et de participer pleinement à toutes les sphères de la vie économique, sociale, culturelle et politique », a-t-il déclaré, avant d'appeler à des réformes du système financier mondial, pour permettre « des investissements bien plus importants dans l'inclusion des personnes handicapées, pour créer des environnements et des opportunités accessibles partout ».

La menace de violence sexuelle

Les femmes handicapées sont jusqu'à dix fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles, a déclaré le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), faisant écho à l'avertissement du Secrétaire général selon lequel les femmes et les filles handicapées, qui subissent déjà une double discrimination, sont désormais confrontées à un risque encore plus élevé de violence et d'abus en raison de la pandémie.

Dans le même ordre d'idées, l'agence des Nations Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive a fait remarquer que les jeunes femmes et les filles handicapées étaient celles qui recevaient le moins d'informations et d'éducation en matière de santé reproductive, une étude récente indiquant qu'une femme handicapée sur cinq n'a jamais eu recours à un service de santé sexuelle et reproductive.

Pour promouvoir l'action en faveur des droits des personnes handicapées dans ce domaine, l'UNFPA a dévoilé une campagne d'affichage dans les stations de métro de la capitale norvégienne et en ligne.

Se déroulant les 16 et 17 février à Oslo, le deuxième Sommet mondial sur le handicap représente un effort collectif visant à accélérer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ainsi que du principe « Ne laisser personne de côté » et à reconstruire un après-Covid meilleur et plus inclusif.