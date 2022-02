Ethiopie : première livraison de fournitures médicales de l’OMS au Tigré depuis juillet 2021

« Après 6 mois sans accès, les fournitures médicales de l’OMS sont arrivées au Tigré, mais le manque de carburant empêche leur distribution », a déclaré dans un tweet le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Toutefois, souligne le chef de l’OMS, la cargaison autorisée ne représente qu’une « petite partie des besoins » des populations du Tigré.

L’OMS plaide à nouveau pour un accès sans entrave afin fournir l’aide humanitaire au Tigré.

© UNICEF/Esiey Leul Un enfant souffrant de malnutrition sévère dans une clinique en Éthiopie.

Il faut du carburant de toute urgence pour acheminer l’aide

L’OMS demande que le carburant soit autorisé à entrer de toute urgence dans cette province éthiopienne, avec le soutien des autorités nationales et des partenaires internationaux, afin qu’elle puisse répondre aux besoins humanitaires de tous les Éthiopiens.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a commencé, le 11 février dernier, à acheminer l’aide médicale par voie aérienne vers Mekele, dans le Tigré. D’autres envois sont prévus cette semaine. Ces livraisons médicales font partie des 33 tonnes métriques prévues.

« Sans accès aux fournitures, les agents de santé essaient de continuer à fournir des services de santé sans presque aucun médicament ni équipement en état de marche », a souligné l’Organisation onusienne basée à Genève.

Les fournitures comprennent des équipements médicaux essentiels, des équipements de protection individuelle, des antibiotiques, des médicaments contre le paludisme et le diabète, des traitements contre la malnutrition aiguë sévère et des médicaments et fournitures pour la santé génésique, a indiqué l’OMS.

Accès « relativement plus facile » dans les régions d’Amhara et d’Afar

L’accès a été relativement plus facile dans les régions d’Amhara et d’Afar, où l’OMS a expédié 84 tonnes de fournitures fin décembre 2021. L’OMS prévoit d’expédier 15 à 20 tonnes supplémentaires à Afar pour répondre aux besoins sanitaires des personnes récemment déplacées en raison des combats en cours à la frontière entre le Tigré et Afar.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), différentes fournitures sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents de la population du Tigré en matière de nutrition et de santé. Selon l’OMS, il s’agit de 2.200 tonnes métriques de kits sanitaires d’urgence, mais aussi 1. 5 millions de doses de vaccin contre le choléra et de la vaccination orale contre la polio pour 888.000 enfants de moins de cinq ans.

L’OMS veut plus de 30.000 tonnes métriques de fournitures nutritionnelles pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère dans les cliniques externes et 100 tonnes métriques pour les enfants hospitalisés dans les centres de stabilisation.

L’OMS veut également livrer environ 830 tonnes de suppléments nutritionnels pour enrichir la nutrition de 1,4 million de personnes, principalement des femmes et des enfants, et 15 000 tonnes de suppléments de vitamine A.