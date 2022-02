Valentina et Tetiana Denysenko ont été contraintes de fuir Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, après le conflit armé qui y a éclaté il y a sept ans.

Elles se sont installées dans la région de Kharkiv et ont fondé une mini-ferme, Green for You, où elles cultivent désormais des laitues, des herbes aromatiques et des verdurettes - de jeunes pousses qui sont récoltées dès qu'elles commencent à pousser. Chaque mois, les restaurants commandent 300 kilogrammes de produits aux sœurs.

Green for You L'OIM a aidé les sœurs Valentyna et Tetiana Denysenko à lancer une petite entreprise horticole. Elles fournissent désormais des restaurants en herbes à salade et en verdurettes.

Svidomo « Fabriqué en Ukraine »

C'est un exemple du type de projets et d'initiatives soutenus par l'agence des Nations Unies pour les migrations (OIM), à travers son programme d'autonomisation économique qui, en 2016, a fourni du matériel à Green for You.

Afin de créer un réseau d'entreprises responsables similaires, l'OIM a lancé un projet pilote intitulé « Durablement fabriqué en Ukraine (Svidomo Made) » en novembre 2020, qui a conduit à l'élaboration de la première norme volontaire de durabilité d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises du pays.

La norme tient compte des principes du Pacte mondial des Nations Unies - qui comprennent la protection des droits de l'homme, les pratiques de travail éthiques, la responsabilité environnementale et la lutte contre la corruption - des meilleures pratiques internationales et de la législation nationale.

Dans une enquête récente, un quart des consommateurs ukrainiens interrogés ont déclaré qu'ils refusaient régulièrement d'acheter un produit d'une marque s'ils n'étaient pas d'accord avec sa position sur les questions sociales et environnementales.

Dans le même temps, la moitié des personnes interrogées ont déclaré que l'aspect le plus important de la responsabilité sociale des entreprises est la protection des droits des employés et des conditions de travail décentes, tandis qu'un tiers a indiqué que la durabilité et la protection de l'environnement sont importantes.

L'étude a également montré que 75 % des dirigeants de PME sont prêts à accepter la norme volontaire de durabilité des entreprises parce que ses principes reflètent leurs propres valeurs.

Made in Ukraine Grâce au projet Svidomo Made, les consommateurs ukrainiens en ont appris davantage sur les entreprises innovantes, qui soutiennent des solutions écologiques, telles que la production de pailles biologiques fabriquées à partir de plantes.

Le grand impact des petites entreprises

Grâce au projet Svidomo Made, les consommateurs ukrainiens sont davantage sensibilisés aux entreprises innovantes qui soutiennent les solutions durables.

« Le terme « durabilité des entreprises » est généralement associé aux grandes marques et aux sociétés », a déclaré le chef du bureau de pays de l'OIM en Ukraine, Anh Nguyen.

« Les gens pensent que cela n'a pas grand-chose à voir avec les micro, petites et moyennes entreprises. Pourtant, elles sont le moteur du développement économique de l'Ukraine, fournissant plus de la moitié du PIB du pays. Ainsi, si l'impact d'une seule micro ou petite entreprise peut sembler faible, leur impact combiné peut être énorme »; a-t-il ajouté.

Pour Valentina Denysenko, de Green for You, la petite entreprise qu'elle dirige avec sa sœur, l'objectif est de soutenir la consommation et la production durables, en utilisant uniquement des emballages écologiques et des technologies sans déchets, mais aussi d'aider les enfants à apprendre pourquoi il est important de connaître le monde qui les entoure.

« Nous allons lancer un projet pilote dans deux écoles et aider les enfants à créer des fermes urbaines en classe », explique-t-elle. « La génération des smartphones n'a aucune idée de la façon dont les plantes poussent, ni de la façon dont elles finissent dans les rayons des supermarchés. Nous voulons les éduquer, et changer leurs habitudes alimentaires, en leur expliquant que l'ajout de salades et de verdurettes à leur alimentation quotidienne est bon pour leur santé ».