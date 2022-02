BLOG EN DIRECT : Conférence de donateurs pour la reconstruction en Haïti

16h30 : alors, que se passe-t-il ensuite ?

La conférence internationale vise à montrer la solidarité avec Haïti et il y a eu des messages de soutien du monde entier, y compris du Mali, de Cuba et du Canada, ainsi que de l'Union européenne et du Japon. En ces temps de pandémie, beaucoup se sont connectés à distance en ligne.

Bien sûr, l'événement vise également à collecter des fonds pour répondre à tous les besoins décrits dans l'évaluation post-catastrophe. De nombreux pays ou organisations qui s'engagent aujourd'hui avaient déjà indiqué leur engagement financier avant le début de la conférence, mais certains annoncent de nouvelles contributions.

Une partie du financement se retrouvera dans le Fonds fiduciaire multi-partenaires qui est administré par l'ONU et le gouvernement haïtien, et qui garantit que les fonds sont distribués aux secteurs qui en ont le plus besoin.

L'objectif est de lever 2 milliards de dollars, bien qu'il ne soit pas prévu que ce montant soit levé aujourd'hui, mais d'autres engagements devraient suivre. Mais avec plus de 25% ou plus de 500 millions de dollars déjà promis, Haïti est déjà sur la voie de la reconstruction et du relèvement.