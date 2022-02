Record des dépôts de brevets en 2021 dans le monde malgré la pandémie - OMPI

Selon cette organisation basée à Genève, l’activité en matière d’innovation a ainsi résisté aux perturbations liées à la pandémie. De plus, les dépôts de demandes de titres de propriété intellectuelle par l’intermédiaire des services mondiaux de l’OMPI ont même atteint des niveaux records.

« L’innovation humaine et l’entrepreneuriat « restent solides malgré les perturbations liées à la pandémie», a déclaré le Directeur général de l’OMPI, Daren Tang.

De son côté, l’économiste en chef de l’OMPI, Carsten Fink, a souligné à quel point il était remarquable que les dépôts de brevets internationaux aient continué de croître en 2020 et 2021 alors que la pandémie mondiale se développait et bouleversait les économies du monde entier.

« Cette expérience est notablement différente par rapport aux crises économiques précédentes », a-t-il dit lors d’un point de presse Genève, rappelant que les dépôts de brevets internationaux ont chuté pendant la crise financière de 2009.

L’Asie représente plus de la moitié des demandes de brevets

Au total, selon les estimations de l’OMPI, les dépôts auprès de l’institution ont augmenté de 0,9% dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevet (PCT) pour s’établir à près de 280.000. L’Asie rassemble plus de la moitié des demandes, à 54%, en extension par rapport à l’année précédente.

Comme les économies de cette région ont mieux fait face à la pandémie, cette situation se reflète sur l’innovation. « Cela témoigne de sa position de principale origine des demandes internationales de brevet », a souligné l’OMPI.

Malgré cette embellie, l’agence onusienne prône la prudence sur l’effet réel de la pandémie dans les nouvelles demandes. « Il faut environ 18 mois pour que les dépôts soient rendus publics publiés après avoir été déposés », a affirmé M. Fink, relevant que les chiffres officiels de 2021 pourraient ne pas encore refléter complètement les tendances technologiques alimentées par la pandémie.

Huawei en tête pour la 5e année consécutive

Plus globalement, la Chine reste première pourvoyeuse de brevets avec près de 70.000 dépôts, avec une augmentation similaire à celle des autres pays. Les Etats-Unis suivent toujours. Pour Washington, l’extension est plus importante, d’environ 2%, pour un total de plus de 59.000 demandes, devant le Japon à nouveau en recul, de 0,6%, à un peu plus de 50.000 dépôts, selon l’OMPI.

Suivent la République de Corée (20.678 demandes, +3,2%) et l’Allemagne (17 322 demandes, -6,4%). Le détail des données montrent que les nouvelles technologies, très présentes en Asie et aux Etats-Unis ou en Europe, alimentent la plupart des requêtes, selon M. Fink.

Pour la cinquième année consécutive, le géant chinois des télécommunications Huawei Technologies est arrivé en tête du classement mondial en 2021, avec près de 7.000 demandes. Il était suivi par Qualcomm Inc. des États-Unis (3931), Samsung Electronics, de la République de Corée (3041), LG Electronics Inc., de la République de Corée (2885) et Mitsubishi Electric Corp., du Japon (2673).

Marques, dessins et modèles industriels

Dans le même temps, l’Université de Californie, avec 551 demandes publiées, reste en tête de la liste des principaux déposants parmi les établissements d’enseignement en 2021. L’Université de Zhejiang (306) arrive en deuxième position, suivie du Massachusetts Institute of Technology (227), de l’Université de Tsinghua (201) et de l’Université de Stanford (194)

Côté marques, le système de Madrid a observé une augmentation de près de 15% à plus de 73.000 demandes, après le recul de l’année précédente en raison de la pandémie. Mais il s’agit de la plus forte croissance annuelle depuis 2005.

Les Etats-Unis restent premiers. Suivent l’Allemagne (8799), la Chine (5272), la France (4888) et du Royaume-Uni (4215).

Le nombre d’unités dans les demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels selon le système de La Haye progresse après le large recul de l’année précédente. L’augmentation a atteint plus de 20% à près de 23.000. L’Allemagne est toujours première avec près de 4.500 unités, devant les Etats-Unis. Suivent l’Italie (2051), la Suisse (1826) et la France (1584).

Le dynamisme des domaines technologiques liés à la santé

Parmi les domaines technologiques, la technologie informatique (9,9% du total) a représenté la majeure partie des demandes. Suivent la communication numérique (9%), la technologie médicale (7,1%), les machines électriques (6,9%) et les techniques de mesure (4,6%).

« Nous avons définitivement constaté un plus grand dynamisme dans les domaines technologiques liés à la santé », a fait valoir l’économiste en chef de l’OMPI.

Six des 10 principaux domaines technologiques ont enregistré une croissance en 2021, les produits pharmaceutiques ayant enregistré le taux de croissance le plus rapide (+12,8%), suivis par la biotechnologie (+9,5%), l’informatique (7,2%) et la communication numérique (+6,9%). « La croissance dans ces domaines témoigne du dynamisme des technologies liées à la santé au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie et des possibilités continues de progrès dans les technologies numériques », a précisé l’OMPI.

Plus de 5.000 plaintes déposées au Centre d’arbitrage de l’OMPI

Par ailleurs, les propriétaires de marques ont déposé un nombre record de 5128 plaintes auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, soit 22% de plus qu’en 2020. Cette hausse a porté à près de 56.000 le nombre de cas de cybersquattage traités par l’OMPI et à plus de 100.000 le nombre total de noms de domaine couverts.

Ces litiges administrés par l’OMPI ont impliqué des parties de 132 pays. Les trois principaux domaines d’activité étaient la banque et la finance (13%), l’Internet et l’informatique (13%) et la biotechnologie et les produits pharmaceutiques (11%). Les États-Unis, avec 1760 plaintes déposées, la France (938), le Royaume-Uni (450), la Suisse (326) et l’Allemagne (251) ont été les cinq pays ayant déposé le plus grand nombre de plaintes.