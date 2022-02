Reconstruire Haïti : le chemin du relèvement après le tremblement de terre

Qu'est-ce qui s'est passé ?

Photo PAM/Alexis Masciarelli L'ONU estime qu'environ 800.000 personnes ont été affectées par le séisme.

Un tremblement de terre de magnitude 7,2 a frappé le Sud-Ouest de cette nation insulaire des Caraïbes le 14 août 2021, provoquant des destructions généralisées dans des zones à prédominance rurale. En plus des morts et des blessés, des milliers de maisons ont été endommagées ou détruites et des infrastructures clés, notamment des écoles, des hôpitaux, des routes et des ponts, ont été aussi détruites, perturbant ainsi des services cruciaux : transport, agriculture et commerce. L'ONU estime qu'environ 800.000 personnes ont été touchées d'une manière ou d'une autre, dont 300.000 enfants dont la scolarité a été perturbée.

Réponse au tremblement de terre

© WFP/Alexis Masciarelli

Immédiatement après le tremblement de terre, le gouvernement, avec le soutien des Nations Unies et d'autres acteurs, est intervenu pour fournir une aide humanitaire d'urgence aux personnes touchées. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), a joué un rôle central dans la coordination de la réponse. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fourni des abris temporaires aux personnes qui ont perdu leur maison ; de la nourriture et d'autres biens ont été distribués afin que les gens puissent survivre.

La fourniture de repas chauds aux écoliers par le Programme alimentaire mondial (PAM) a été renforcée pour encourager les enfants dont les écoles n'ont pas été détruites à continuer à fréquenter les classes. Une soixantaine d'établissements de santé ont également été détruits, ce qui fait que les services d'urgence ont été pris en charge par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l'UNICEF. Les femmes enceintes ont été soignées et ont accouché souvent sous des tentes.

Six mois après le séisme, Haïti se projette au-delà de l'urgence immédiate et envisage maintenant le relèvement et la reconstruction à long terme. En novembre 2021, le gouvernement avait publié une évaluation estimant à près de 2 milliards de dollars la somme d’argent dont il aura besoin dans le cadre de cette démarche. Un peu plus de trois quarts de cette somme, soit environ 1,5 milliard de dollars, sera allouée à la redynamisation des services sociaux, notamment les programmes de logement, de santé, d'éducation et de sécurité alimentaire. Le reste sera dépensé pour stimuler l'agriculture, le commerce et l'industrie ainsi que pour réparer les infrastructures clés. Les dépenses consacrées aux programmes environnementaux ont également été ciblées.

Catastrophes naturelles

MINUSTAH Le séisme de 2010 à causé d'importants dégâts à travers la capitale d'Haïti, Port-au-Prince (photo d'archives).

Haïti n'est bien sûr pas étranger aux catastrophes naturelles et des leçons ont été tirées du séisme dévastateur du 12 janvier 2010 au cours duquel environ 220.000 personnes sont mortes, principalement dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, et ses environs. La principale leçon à tirer de cet événement catastrophique et de l'effort de réponse ayant suivi, c’est que le leadership national est crucial.

En 2010, le gouvernement a été directement touché par la catastrophe et était mal équipé et mal préparé pour coordonner une réponse d'urgence à une si grande échelle, et par conséquent, il a été mis à l'écart par la communauté internationale.

Haïti doit également faire mieux en termes d'adoption de mesures plus strictes en matière de réduction des risques de catastrophe.

Crises multiples

OIM/Monica Chiriac Haïti demeure l'un des pays les moins développés au monde.

Le tremblement de terre de 2021 a frappé alors qu'Haïti faisait déjà face à de multiples crises de nature économique, politique, sécuritaire, humanitaire et de développement. Le pays fait face à un niveau élevé de pauvreté et se classe 170 sur 189 pays dans le monde dans le Rapport sur le développement humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La situation économique est alarmante : le récent blocage des livraisons d'essence par des gangs armés, occasionnant quasiment un arrêt des activités économiques dans tout le pays, a aggravé la situation. L'insécurité, y compris les enlèvements, est monnaie courante, les gangs contrôlent de nombreux quartiers de la capitale haïtienne. En juillet 2021, le Président a été assassiné alors qu'il était chez lui et une enquête sur sa mort se poursuit.

Ajouté à tout cela, Haïti fait face à la menace permanente de la Covid-19.

Aller de l'avant

© UNICEF Les communautés rurales sont ciblées dans le processus de reconstruction et de relèvement.

Le 16 février 2022, le gouvernement organise une conférence internationale à Port-au-Prince au cours de laquelle il espère récolter au moins 1,6 milliard de dollars sur les 2 milliards nécessaires pour remettre le pays sur les rails après le tremblement de terre.

De nombreux pays donateurs dans le monde sont aux prises avec le fardeau financier supplémentaire que la pandémie de Covid-19 a fait peser sur leurs ressources. De plus, Haïti est en concurrence pour les fonds avec d'autres crises dans le monde, comme l'Afghanistan et la région éthiopienne du Tigré. L'un des atouts d'Haïti pourrait être son énorme diaspora, en particulier aux États-Unis, qui, on l'espère, contribuera à l'effort de collecte de fonds. Les philanthropes basés aux États-Unis sont également ciblés.

La communauté internationale en Haïti tire la sonnette d'alarme : si le pays n'obtient pas le soutien dont il a besoin, son relèvement, son développement et sa capacité à résister à d'autres catastrophes naturelles seront tous affectés négativement.