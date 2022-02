L'esprit olympique est plus que jamais nécessaire, déclare le chef de l'ONU

Le chef de l'ONU a félicité les athlètes, affirmant qu'ils incarnent l'esprit olympique de paix, de respect et de compréhension mutuelle.

« C'est mon fervent espoir que cet esprit aille bien au-delà de ces Jeux olympiques, pour rappeler à tous - participants et téléspectateurs - que nous appartenons à la même famille humaine », a-t-il déclaré. « Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble - pour la paix, pour les droits de l'homme, et pour une vie saine et le bien-être de tous ».

M. Guterres est à Beijing, où il a rencontré vendredi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.

Dans des remarques à la suite de leurs entretiens, il a souligné que le message olympique d'unité et de solidarité mondiales est plus que jamais nécessaire.

Unir le monde

« À un moment où nous voyons tant d'expressions de populisme, tant d'expressions de racisme, tant d'expressions de xénophobie, d'antisémitisme, de haine antimusulmane, être ici et être avec des athlètes qui viennent de toutes les cultures, de tous les pays, de toutes les ethnies, de toutes les religions, c'est un message fantastique », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général a ajouté que la compétition « ne signifie pas nécessairement l'inimitié », car elle peut rassembler les pays pour lutter contre la Covid-19, le changement climatique, les inégalités et d'autres défis mondiaux qui nécessitent davantage que l'unité et la solidarité ».

Avant les Jeux, le chef de l'ONU a invoqué la trêve olympique, une tradition sacrée datant de plusieurs millénaires, appelant les parties belligérantes en Éthiopie à cesser les combats.

« Quand on voit tant de conflits à travers le monde, on voit l'absolue pertinence d'avoir des Jeux olympiques où tous les pays sont représentés, même - malheureusement - certains qui sont en situation de guerre, de les avoir tous ici et de montrer que la paix est possible, que l'unité est possible et que la solidarité est possible », a-t-il déclaré. « Cela justifie pleinement l'engagement fort des Nations Unies à soutenir le Comité international olympique ».

Quelque 90 pays participent aux Jeux de Beijing, qui se déroulent jusqu'au 20 février.

« Diplomates » en survêtement

Le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid, est également dans la ville et a dirigé le relais de la flamme olympique vendredi.

S'adressant ensuite aux journalistes, il a décrit l'expérience comme « une grande opportunité et un grand privilège ».

Il a dit que les Jeux olympiques représentent l'humanité à son meilleur.

Interrogé sur la manière dont les valeurs du CIO et de l'ONU s'alignent, M. Shahid a expliqué que les deux sont centrées sur la paix.

L'ONU a été créée pour maintenir la paix et la sécurité internationales, a-t-il déclaré, tandis que le CIO fournit une plate-forme qui rassemble tous les peuples, quelles que soient leurs croyances et leurs différences.

« Ils portent des survêtements, mais ce sont les diplomates que nous voulons - jeunes, énergiques, des femmes et des hommes qui se rassemblent, interagissent les uns avec les autres et fournissent l'énergie dont nous avons tant besoin pour la promotion de la paix », a-t-il ajouté.